OnePlus Nord 5 z potężną baterią. Będzie hit

Po niedawnym wycieku informacji na temat modelu OnePlus Nord CE 5 , który ma być kolejną propozycją producenta w przystępnej cenie, do sieci trafiły właśnie dane dotyczące znacznie mocniejszego wariantu – OnePlus Nord 5 . Wygląda na to, że chińska marka planuje wstrząsnąć segmentem średniej półki, oferując urządzenie o naprawdę ciekawej specyfikacji.

Według najnowszych przecieków OnePlus Nord 5 zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz. Za wydajność urządzenia ma odpowiadać nowy, nadchodzący układ MediaTek Dimensity 9400e – jednostka, która może zapewnić świetne osiągi w codziennym użytkowaniu oraz grach. Ma to być nieco uproszczony wariant flagowego Dimensity 9400, wciąż o topowych parametrach.

Na pokładzie znajdziemy także zestaw dwóch aparatów: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym. Jednak tym, co najbardziej przykuwa uwagę, jest ogromny akumulator o pojemności 7000 mAh – to wartość niespotykana jeszcze w tradycyjnych smartfonach, choć podobną baterię ma też otrzymać OnePlus Nord CE 5. Całość dopełnia szybkie ładowanie o mocy aż 100 W, co powinno pozwolić na naładowanie telefonu w ekspresowym tempie.