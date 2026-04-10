Kupisz nowy smartfon, a w środku używka. Producenci jadą po bandzie

Kryzys na rynku pamięci RAM, wywołany przez ogromne zapotrzebowanie na AI, wchodzi na zupełnie nowy poziom. Choć do tej pory mówiło się głównie o nieuniknionych podwyżkach cen smartfonów, jak chociażby było w przypadku Galaxy S26, lub cięciach sprzętowych, najnowsze przecieki wskazują na znacznie bardziej kontrowersyjny krok producentów. W nowych telefonach mogą pojawić się odnawiane kości pamięci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za tymi informacjami stoi znany leaker Yogesh Brar. Choć konkretne marki nie zostały wymienione z nazwy, problem dotyczy firm, które nie zdołały zabezpieczyć odpowiednich dostaw komponentów. Na platformie X Brar stwierdził dokładnie:

Dowiedziałem się, że niektóre marki telefonów nie są w stanie zdobyć wystarczających zapasów pamięci i używają pamięci odnawianej. Na dłuższą metę nie jest to dobre dla klientów.

Dodał także, że jeden z takich modeli miał właśnie premierę, ale przykładów jest więcej.

Główną przyczyną kryzysu na rynku RAM są gigantyczne inwestycje w infrastrukturę. Firmy takie jak NVIDIA czy Microsoft pompują miliardy dolarów, masowo wykupując pamięci DRAM oraz NAND. W efekcie pula podzespołów, które normalnie trafiłaby do producentów smartfonów, drastycznie się kurczy.

Z technicznego punktu widzenia stosowanie odnawianych pamięci niesie za sobą realne ryzyko dla użytkowników. Układy te w naturalny sposób ulegają degradacji z upływem czasu. O ile nowa, fabryczna kość zaczyna pracę z 100% swojej żywotności, o tyle wariant odnawiany ma już część tego cyklu bezpowrotnie za sobą.

Może to prowadzić do wcześniejszych awarii, mniejszej spójności działania i problemów ze stabilnością pod dużym obciążeniem. Przez kilka pierwszych miesięcy odnawiana pamięć może nie dawać żadnych objawów zużycia, ale usterki mogą niespodziewanie wystąpić na późniejszym etapie użytkowania.