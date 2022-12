Komputer jak konsola? Nic prostszego

Zastanawiasz się między kupnem konsoli, a komputera? Masz mało miejsca w mieszkaniu? Nie ma sprawy! Wydajny zestaw PC wcale nie musi być wielki i brzydki.

Jedną z często podawanych zalet konsol takich jak Sony PlayStation czy Microsoft Xbox jest fakt, że zajmują one mało miejsca i wyglądają dość niepozornie. Tym samym w porównaniu do komputera stacjonarnego mogą one bez przeszkód stać na widoku, nawet w salonie koło telewizora, nie rzucając się przesadnie w oczy.

SilverStone MILO 12 to mała, ale pojemna obudowa SFF

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyć równie mały i ładny PC. A w ostatnich latach staje się to coraz prostsze, bo na rynek trafia więcej podzespołów to umożliwiających. Dzisiaj przyjrzymy się obudowie typu SFF.

SilverStone MILO 12 to obudowa komputerowa o wymiarach 393 x 105 x 378 milimetrów i wadze około 4,9 kilograma. Daje nam to pojemność 15,6 litrów. W środku zmieszczą się płyty główne Mini ITX; karty graficzne o długości do 356 milimetrów; chłodzenia procesora o wysokości do 77 milimetrów i zasilacze ATX/SFX-L.

Dla nośników danych przewidziano cztery miejsca 2,5 cala. Nie zabrakło też jednej zatoki dla napędów optycznych typu slim. Ich montaż możliwy jest jednak tylko w konfiguracjach z mniejszym zasilaczem.

Wszystkie części opisywanej obudowy - przód, tył, oba boki, góra i dół - są wyposażone w otwory wentylacyjne ze specjalnymi filtrami. Producent przygotował dwa miejsca dla wentylatorów - 1x 140 mm i 1x 80 mm.

Panel I/O znalazł się na froncie i gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C oraz złącze audio.

Obudowa SilverStone MILO 12 trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena wynosi 189 dolarów, czyli równowartość około 829 złotych. W zestawie otrzymujemy od razu riser PCI Express 4.0 dla karty graficznej. Mimo wszystko w tej cenie lepszą alternatywą może okazać się Fractal Ridge.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na grudzień 2022

Zobacz: Królewna Śnieżka w świecie PC? Tak, to możliwe! (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne