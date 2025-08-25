Media Expert pozamiatało. Słuchawki BEATS Studio Buds+ kupisz tu za pół ceny
A dokładniej model transparentny, który prezentuje się najciekawiej z dostępnych. I chociaż sam wolałbym nudny czarny, to przy tej różnicy w cenie bez zastanowienia sięgnąłbym po ciekawy przeźroczysty.
Jak to słuchawki od Beats mają w zwyczaju, skupiono się tu na jakości basu. Tym samym model Studio Buds + może się pochwalić dwuwarstwowym, elastycznym przetwornikiem, który ma być gwarantem wysokiej jakości tonów niskich, które mają być pozbawione zniekształceń.
Beats Studio Buds +
Ciekawie prezentuje się także bateria. Mowa tu o 9 godzinach słuchania muzyki na pojedynczym ładowaniu, które dzięki etui rozszerza się do 36 godzin pracy. Nie zabrakło także ANC. Słuchawki rzecz jasna, pochodzą od Apple. Jednak w ich przypadku producent postarał się, aby oferowały one pełnię możliwości także w urządzeniach z Androidem. Najciekawsza w tym wszystkim jest jednak ich cena. Standardowo wynosi ona ponad 700 zł. Dziś jednak mogą być wasze za jedyne 349 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.