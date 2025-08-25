Media Expert pozamiatało. Słuchawki BEATS Studio Buds+ kupisz tu za pół ceny

Jak to słuchawki od Beats mają w zwyczaju, skupiono się tu na jakości basu. Tym samym model Studio Buds + może się pochwalić dwuwarstwowym, elastycznym przetwornikiem, który ma być gwarantem wysokiej jakości tonów niskich, które mają być pozbawione zniekształceń.

Beats Studio Buds +

Ciekawie prezentuje się także bateria. Mowa tu o 9 godzinach słuchania muzyki na pojedynczym ładowaniu, które dzięki etui rozszerza się do 36 godzin pracy. Nie zabrakło także ANC. Słuchawki rzecz jasna, pochodzą od Apple. Jednak w ich przypadku producent postarał się, aby oferowały one pełnię możliwości także w urządzeniach z Androidem. Najciekawsza w tym wszystkim jest jednak ich cena. Standardowo wynosi ona ponad 700 zł. Dziś jednak mogą być wasze za jedyne 349 zł.