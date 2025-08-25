To jedna z rzadszych chorób genetycznych i każdy z nas chciałby ją mieć

Choroba ta objawia się niedoborem regulatora odporności znanego jako ISG15. W efekcie osoby cierpiące na tę chorobę są bardziej podatne na niektóre z infekcji bakteryjnych, oraz przejawiają przewlekły, chociaż łagodny stan zapalny w całym organizmie. I chociaż nie brzmi to jak coś pozytywnego, tak skutki uboczne są naprawdę niesamowite: otóż dają one odporność na wirusy. Tak się bowiem składa, że organizm je niszczy, nim te w ogóle zdążą się w nim zagnieździć, dzięki czemu osoby te nie tylko nie chorują, to jeszcze zyskują nabytą odporność bez żadnych objawów.