Biedronka rzuciła hit dla fanów jesieni. Nie przestaniesz korzystać
W powietrzu czuć już coraz wyraźniej jesień i Biedronka to doskonale wie. Od poniedziałku przypomina nam o istnieniu świetnego urządzenia, które wyciągamy właśnie o tej porze roku.
Suszarka do grzybów przyda się właśnie teraz
Grzybiarze i miłośnicy suszonych owoców wiedzą o czym mowa - suszarka do grzybów i owoców Lafe NutriDry, to urządzenie, które warto mieć na swoim kuchennym blacie właśnie teraz. I ta cena! Jeszcze do 29 września 2025 suszarkę do grzybów można zakupić za 129 złotych. Cena regularna urządzenia to 269 złotych. Także nie da się zaprzeczyć, że jest to okazja sama w sobie.
Warto mieć do robienia zapasów
Jak zapewnia producent tego konkretnego modelu, urządzenie daje nam okazję na zachowanie smaku i aromatu grzybów na dłużej. Dzięki niej z łatwością przygotujemy zapasy suszonych grzybów na cały sezon. Dzięki temu przez cały okragły rok będziemy mogli dodawać je do mięsa, ryb oraz innych potraw.
Użytkownicy chwalą suszarkę za moc oraz za wielkość. Nic dziwnego, suszarka ma dużą moc 250 W oraz posiada 5 pojemnych tac. Dzięki temu można suszyć w niej spore ilości produktów. W dodatku, wszystko możemy sobie ustawić według swoich preferencji. Wbudowany wentylator służy do równomiernego rozprowadzania ciepła, a termostat umożliwia precyzyjną regulację temperatury. Tacki można wyjmować dowolnie i w ten prosty sposób dostosowywać wielkość suszarki do ilości produktów. Ponadto, tacki można bezpiecznie myć w zmywarce. Urządzenie też zawiera zabezpieczeni przed przegrzaniem. Waga to 2,8 kg.