Biedronka rzuciła hit dla fanów jesieni. Nie przestaniesz korzystać

Suszarka do grzybów przyda się właśnie teraz

Grzybiarze i miłośnicy suszonych owoców wiedzą o czym mowa - suszarka do grzybów i owoców Lafe NutriDry, to urządzenie, które warto mieć na swoim kuchennym blacie właśnie teraz. I ta cena! Jeszcze do 29 września 2025 suszarkę do grzybów można zakupić za 129 złotych. Cena regularna urządzenia to 269 złotych. Także nie da się zaprzeczyć, że jest to okazja sama w sobie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Warto mieć do robienia zapasów

Jak zapewnia producent tego konkretnego modelu, urządzenie daje nam okazję na zachowanie smaku i aromatu grzybów na dłużej. Dzięki niej z łatwością przygotujemy zapasy suszonych grzybów na cały sezon. Dzięki temu przez cały okragły rok będziemy mogli dodawać je do mięsa, ryb oraz innych potraw.