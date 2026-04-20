NVIDIA wskrzesza trupa, a my zamiast się oburzać, będziemy świętować

A dokładniej RTX 3060 12 GB. Karta ta miała swoją premierę w lutym 2021 roku. Mamy więc do czynienia z niemal 5-letnim chrupkiem ze średniej półki cenowej. Jednak czasy mamy takie, jakie mamy. Kryzys na rynku pamięci NAND i DRAM oraz olbrzymie obciążenie nowoczesnych procesów technologicznych wymusza iście na kompromis.

RTX 3060 12 GB powraca

Karta ta jest wyposażona w 192-bitową magistralą pamięci i 3584 rdzenie CUDA z 12 GB pamięci GDDR6 na pokładzie. Jej produkcja wymaga natomiast 8-nanometrowego procesu technologicznego. Tym samym nie wymaga ona walki o miejsca w kolejkach bardziej zaawansowanych procesów, co samo w sobie jest znacznym plusem.

Warto także dodać, że karta ta zadebiutowała rok po premierze konsol obecnej generacji. Tym samym raczej nie odpali wszystkiego na maksymalnych ustawieniach. Jednak nie ma gry, z którą sobie nie poradzi przynajmniej na wysokich/średnich.