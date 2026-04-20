NVIDIA wskrzesza trupa, a my zamiast się oburzać, będziemy świętować

Jak zła jest sytuacja na rynku elektroniki użytkowej? Bardzo. AsRock stworzył o połowę gorszy typ RAM DDR5, a zamiast krytyki spotyka się to z wiwatami, a wedle nowych raportów kryzys ma się utrzymać do 2030 roku. Nic więc dziwnego, że NVIDIA postanowiła zabawić się we wskrzeszenie trupa, jakim jest RTX 3060.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:51
A dokładniej RTX 3060 12 GB. Karta ta miała swoją premierę w lutym 2021 roku. Mamy więc do czynienia z niemal 5-letnim chrupkiem ze średniej półki cenowej. Jednak czasy mamy takie, jakie mamy. Kryzys na rynku pamięci NAND i DRAM oraz olbrzymie obciążenie nowoczesnych procesów technologicznych wymusza iście na kompromis.

RTX 3060 12 GB powraca

Karta ta jest wyposażona w 192-bitową magistralą pamięci i 3584 rdzenie CUDA z 12 GB pamięci GDDR6 na pokładzie. Jej produkcja wymaga natomiast 8-nanometrowego procesu technologicznego. Tym samym nie wymaga ona walki o miejsca w kolejkach bardziej zaawansowanych procesów, co samo w sobie jest znacznym plusem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna GIGABYTE Aorus GeForce RTX 5080 Xtreme WaterForce WB 16GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE Aorus GeForce RTX 5080 Xtreme WaterForce WB 16GB DLSS 4
0 zł
8199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 8199.99 zł
Karta graficzna ASUS Prime Radeon RX 9070 EVO OC Edition 16GB
Karta graficzna ASUS Prime Radeon RX 9070 EVO OC Edition 16GB
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Karta graficzna POWERCOLOR Radeon RX 7900 XTX Hellhound 24GB
Karta graficzna POWERCOLOR Radeon RX 7900 XTX Hellhound 24GB
0 zł
5899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5899.99 zł
Advertisement

Warto także dodać, że karta ta zadebiutowała rok po premierze konsol obecnej generacji. Tym samym raczej nie odpali wszystkiego na maksymalnych ustawieniach. Jednak nie ma gry, z którą sobie nie poradzi przynajmniej na wysokich/średnich. 

Pamiętajmy przy tym, że kryzys działa także na jej korzyść: chociaż jest stara, to jeszcze przez kilka lat będzie stanowiła rozsądny wybór dla bardziej oszczędnych graczy. Niestety, raporty nie zdradzają, kiedy ten ożywiony i przypudrowany trupek wróci na sklepowe półki. Jednak kiedy to się stanie, to będzie to powód do świętowania, a nie drwin.

Źródła zdjęć: Fotokvadrat / shutterstock, Nvidia
Źródła tekstu: kitguru
Źródła tekstu: kitguru