Wyciekła wydajność anulowanej grafiki NVIDII. Było słabo

Do sieci wyciekły wyniki wydajności anulowanej karty graficznej GeForce RTX 4080 12 GB. Decyzja o rezygnacji z tego modelu zyskuje coraz więcej sensu.

NVIDIA najpierw zaprezentowała kartę graficzną GeForce RTX 4080 z 12 GB pamięci VRAM, aby niedługo później z niej zrezygnować. Wydawało się, że decyzja została podjęta w związku z krytyką samych graczy, którym nie spodobało się takie podejście. Na pewno jest w tym część prawdy, ale NVIDIA mogła bać się dodatkowej krytyki po publikacji pierwszych testów.

Słaba wydajność RTX 4080 12 GB

Do sieci właśnie wyciekły testy karty graficznej GeForce RTX 4080 z 12 GB pamięci VRAM. Mówiąc krótko, moc tego modelu jest zwyczajnie słaba i nie przystaje do nowej serii xx80. Nie wiemy, jaki dokładnie model został przetestowany, ale nie ma to większego znaczenia, bo wyniki w żaden sposób nie usprawiedliwiają nazywanie tego modelu RTX 4080.

Z wpisów z GPU-Z wynika, że karta działała z maksymalnym taktowaniem 2820 MHz dla rdzenia i 1313 MHz dla pamięci. Osiągała temperaturę 72,3 st. Celsjusza na GPU i 91,2 st. Celsjusza w hot spot. Zużycie energii wynosiło maksymalnie 261 W. Tutaj wszystko wydaje się w porządku. Gorzej, gdy spojrzymy na samą wydajność.

GeForce RTX 4080 12 GB uzyskał w 13,472 w teście 3DMark Fire Strike Ultra oraz 10,794 pkt w Time Spy Extreme. To wyniki porównywalne do RTX 3080 12 GB, którego nowy model miał przecież zastąpić. Tym samym trudno byłoby uzasadnić zakup karty, która jest droższa, a wydajnościowo na tym samym poziomie. Co innego, gdyby od początku był to model RTX 4070 lub RTX 4070 Ti...

Zobacz: Spalone karty GeForce RTX 4090. Poznajemy kolejne powody

Zobacz: Blok wodny dla SSD? Alphacool twierdzi, że to ma sens!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Hardware