Blok wodny dla SSD? Alphacool twierdzi, że to ma sens!

Twój SSD osiąga wysokie temperatury? Masz problem z thermal throttlingiem? Nie ma sprawy! Rozwiązaniem jest nowy blok wodny od niemieckiej firmy Alphacool.

W świecie nośników półprzewodnikowych zdecydowanie sporo się dzieje. W ciągu ostatnich lat wszystkie z nich mocno przyśpieszyły. SSD obecne są już nie tylko w najwydajniejszych komputerach gamingowych i stacjach roboczych, ale również konsolach i laptopach.

Alphacool HDX Pro Water to niszowy produkt dla fanów LC

Topowe nośniki M.2 PCIe 4.0 x4 oferują prędkości nawet w okolicach 7000 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego, a modele M.2 PCIe 5.0 x4 mają przebić barierę 10 000 MB/s. Niestety taka wydajność dostępna jest tylko przy zachowaniu niskich temperatur. Dlatego wiele SSD wyposażone jest w fabryczne radiatory.

Alphacool, jeden z liderów na rynku części do autorskich układów chłodzenia cieczą, przygotował produkt dla osób, którym marzy się flagowy model SSD PCIe 4.0 lub 5.0. HDX Pro Water to mosiężny, niklowany blok dla nośników M.2 2280. Ma on wymiary 70,7 x 23,4 x 10,9 milimetrów i waży 61 gramów.

Instalacja jest banalnie prosta i możliwa nawet w małych obudowach. Wszystko za sprawą rozdzielcza MCX 2x, który dołączony jest w zestawie. Łączy się on z układem LC za pomocą złączek G1/4".

Alphacool HDX Pro Water dostępny jest już w sprzedaży. Sugerowana cena jest dość wygórowana, ale należy pamiętać, że to niszowy produkt. Mowa o 50 euro, czyli równowartości około 235 złotych. W zestawie otrzymujemy blok, zestaw termopadów, rozdzielacz MCX 2x oraz wężyk PVC.

Zobacz: Małe, białe i ciche. NZXT przedstawia nowe chłodzenia CPU

Zobacz: Test IRDM PRO M.2 SSD. Polacy nie gęsi, swoje SSD też mają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alphacool

Źródło tekstu: oprac. własne