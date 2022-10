Małe, białe i ciche. NZXT przedstawia nowe chłodzenia CPU

Stało się! Po dziesięciu latach od ostatniego modelu, amerykańskie NZXT kolejny raz próbuje swoich sił na rynku powietrznych układów chłodzenia procesora. Na start mowa po podstawowej serii T120 oraz T120 RGB.

Procesory komputerowe od AMD i Intela oferują z generacji na generację coraz więcej rdzeni i wątków. Rosną również taktowania, a to wszystko przekłada się na jeszcze większą wydajność w grach i programach. Niestety, oznacza to również wyższy pobór mocy, a tym samym wyższe temperatury.

Chłodzenia NZXT T120 (RGB) dostępne są w bieli i czerni

Na popularności zyskują więc chłodzenia od firm trzecich. Oferują one po prostu lepszą wydajność i kulturę pracy. Jeśli jednak nie jesteście fanami układów chłodzenia cieczą to na rynku nadal dostępne są tradycyjne, wieżowe coolery. A dzisiaj przyjrzymy się jednemu z nowszych rozwiązań.

NZXT zaprezentowało właśnie modele T120 i T120 RGB, które mają wymiary 159 x 66 x 120 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, czterema miedzianymi rurkami cieplnymi oraz miedzianą podstawą. Całość dopełnia wentylator 120-milimetrowy.

NZXT T120 korzysta z jednostki NZXT F120P opartej na łożysku FDB i siedmiu łopatkach. Całość pracuje z prędkością od 500 do 1800 obrotów na minutę, przy wydajności od 21,67 do 78,02 CFM, ciśnieniu od 0,75 do 2,7 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy od 17,9 do 30,6 dB(A).

NZXT T120 RGB to już wentylatory F120 RGB. Co prawda łożysko i liczba łopatek pozostają bez zmian, ale dołączony pierścień z diodami wymusił krótsze łopatki. Przekłada się to na gorszą wydajność. Mimo takiego samego zakresu pracy mowa już o maksymalnie 50,18 CFM. Jest jednak nieco ciszej - do 27,5 dB(A).

Amerykańskie układy chłodzenia procesora kompatybilne są z nowszymi i starszymi CPU. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 115x, 1200 i 1700 oraz AMD AM4 i AM5. Producent nie podaje maksymalnego TDP.

Oba coolery dostępne są już w pierwszych zagranicznych sklepach w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. NZXT T120 wyceniono na 50 dolarów, zaś T120 RGB na 60 dolarów. Mowa więc o równowartości około 239 i 285 złotych. To sporo jak za tak małe konstrukcje i to tylko z 2-letnią gwarancją.

Źródło zdjęć: NZXT

Źródło tekstu: oprac. własne