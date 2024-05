NVIDIA idzie na podbój nowego rynku. Stworzy też procesory

Od wielu miesięcy krążą plotki na temat nowych układów ARM, które miałaby stworzyć NVIDIA. Wydaje się, że są one coraz bliższe realizacji. Według najnowszych pogłosek Zieloni jeszcze w tym roku mają zaprezentować nowe, bardzo wydajne jednostki.

W ostatnich miesiącach wielokrotnie słyszeliśmy już o planach NVIDII względem nowych układów ARM. Nowych, ponieważ nie będą to pierwsze jednostki tego typu w ofercie firmy. W końcu Zieloni stworzyli między innymi układ do Nintendo Switch i prawdopodobnie to oni będą odpowiedzialni także za najważniejsze podzespoły do drugiej generacji handhelda. Jednak na tym plany się nie kończą. Nowe procesory mają trafić także do komputerów AI, a być może także smartfonów.

Z doniesień wynika, że NVIDIA zamierza wykorzystać do budowy nowe rdzenie ARM Cortex-A5 oraz własny układ graficzny, oparty na architekturze Blackwell. SoC ma do tego obsługiwać pamięci LPDDR6. Układy mają powstawać w litografii 3 nm, ale tutaj nie ma zgodności co do podwykonawcy. Jedni wspominają o Intelu, a inni o TSMC N3P.

During the same interview, Dell leaked it: Nvidia is coming next year in the Windows ARM arena with new SoCs to compete with Qualcomm.

What I can say: TSMC N3P, Cortex X5 BlackHawk CPU cluster, Blackwell GPU and LPDDR6 on package. And MS is porting all Win11 AI stuff to NV HW https://t.co/dSGv44A1G0