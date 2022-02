GIGABYTE znowu ma problem z zasilaczami, ale tym razem nic nie wybucha

GIGABYTE jest czwartym producentem z nowymi zasilaczami gotowymi na topowe karty graficzne. Będą one dysponowały zarówno dużą mocą, jak i odpowiednią wtyczką zasilającą. Tajwańczycy mają jednak kolejny raz pewien problem...

Dzięki procesorom Intel Alder Lake-S oraz dedykowanym im płytom głównym konsumenci zyskali wreszcie wsparcie dla interfejsu PCI Express 5.0 oraz pamięci DDR5. Już niedługo będą mogli z tego skorzystać na szeroką skalę, za sprawą urządzeń przygotowanych do nowych standardów. Moduły RAM są już dostępne, ale na najwydajniejsze nośniki półprzewodnikowe oraz karty graficzne przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Nowe karty graficzne będą wymagały wtyczki 12VHPWR

Nowe topowe układy graficzne od AMD i NVIDII, prócz oczywistego skoku wydajności w grach i programach, mają nam zaoferować również nowe złącza zasilania. Będą one wymagały tak zwanej wtyczki PCI Express 5.0, czyli 12VHPWR, której brak w obecnie sprzedawanych zasilaczach. Trzeba niestety kupić nowe PSU.

GIGABYTE jest kolejnym producentem, który ma zaoferować nowe, przystosowane zasilacze, a wszystko za sprawą modelu UD1000GM PG5. Jest to w pełni modularna jednostka o mocy 1000 W i ze sprawnością do 90% potwierdzoną uznanym certyfikatem 80 PLUS Gold. Korzysta z dwóch linii +12 V.

Główne kondensatory to Chemi-Con, czyli markowe rozwiązania z Japonii. GIGABYTE nie zapomniał również o szeregu zabezpieczeń jak OVP, OPP, SCP, UVP, OCP i OTP.

Tajwańczycy mają jednak jeden problem z... nazewnictwem. Na stronie produktowej używają czterech różnych określeń na nowe przewody - PCIe Gen 5; 12+4-pin, 16-pin oraz 12VHPWR. Wszystkie z nich są technicznie poprawne, ale to różne nazwy na dokładnie to samo. Innymi słowy bez potrzeby wprowadza się zamieszanie. Zwłaszcza wśród konsumentów nie będących zapalonymi entuzjastami PC.

Teoretycznie najbardziej naturalne byłoby określenie "16-pin", skoro mamy już wtyczki zasilające dla kart graficznych typu 8-pin i 6-pin. Tyle tylko, że pod tym względem 12VHPWR jest "specjalne" i tak naprawdę korzysta z 12 pinów dla zasilania, a 4 piny są oddzielone i odpowiadają za transport informacji. Ma to zapewniać pełne bezpieczeństwo i zgodność ze specyfikacją PCIe 5.0, gdzie mowa o maksymalnie 600 W.

GIGABYTE będzie czwartym producentem zasilaczy gotowym na premierę nowych kart graficznych. Do tej pory swoje jednostki pokazało MSI, ASUS (dwie serie) oraz Cooler Master. Model GIGABYTE UD1000GM PG5 objęty jest 10-letnią gwarancją producenta. Sugerowana cena w Europie nie została zdradzona.

