Wybuchające zasilacze Gigabyte. High-endowe modele są niebezpieczne

Dwa, high-endowe zasilacze marki Gigabyte są potencjalnie niebezpieczne dla komputerów i ich użytkowników. Modele kosztujące ponad 400 zł potrafią wybuchać przy niewielkim obciążeniu.

"Zasilacz z czarnej listy, zamykam temat" - to zdanie, które powinien znać prawie każdy użytkownik polskiego internetu, który minimalnie interesuje się hardwarem. W tym kultowym już stwierdzeniu jest jednak sporo racji. Wielu jest producentów, których zasilaczy należy unikać. Ale czy kiedykolwiek spodziewaliście się, że na taką listę potencjalnie może trafić Gigabyte? Tymczasem dwa modele tej marki są potencjalnie niebezpiecznie dla komputerów i ich użytkowników. Co gorsze, to konstrukcje z wyższej półki.

Wybuchające zasilacze Gigabyte

Mowa o modelach Gigabyte GP-P750GM oraz GP-P850GM, które mają odpowiednio 750 oraz 850 W mocy i certyfikaty 80 PLUS Gold. Dokładniej przyjrzał im się serwis Gamer Nexus. W trakcie kilkumiesięcznych testów przetestowali oni wiele wariantów zarówno jednego, jak i drugiego zasilacza. Okazało się, że te same konstrukcje potrafią różnić się od siebie zastosowanymi kondensatorami i tranzystorami. Nie wiemy, z czego dokładnie to wynika. Być może Gigabyte w ten sposób ratował się przed niedoborem części, a być może w międzyczasie zmienił dostawcę właśnie z powodu niskiej jakości. Jednak nie to jest w tym wszystkim najgorsze.

W trakcie testów modelu 750 W dwa egzemplarze po prostu wybuchły. Co gorsze, nie stało się to z powodu nadmiernego obciążenia. W obu przypadkach zasilacze działały przy około 60-procentowym obciążeniu, które jest przecież standardowe dla wielu komputerów stacjonarnych, szczególnie tych gamingowych. Taka sytuacja jest po prostu niedopuszczalna, tym bardziej w przypadku tak renomowanej firmy, jak Gigabyte. Dlatego, przynajmniej na ten moment, lepiej unikać tych dwóch modeli.

Źródło zdjęć: Gigabyte

Źródło tekstu: Gamers Nexus, PCGamer