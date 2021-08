Nowe pamięci X-NAND obiecują pojemność QLC z prędkościami SLC

Firma NEO Semiconductors, w trakcie Flash Memory Summit 2020, zaprezentowała nowe pamięci X-NAND. Te mają zapewniać pojemność i koszty produkcji QLC przy prędkościach SLC. Czy szykuje się rewolucja?

Dyski SSD już na dobre zadomowiły się w naszych komputerach. Są dzisiaj na tyle tanie, że coraz częściej całkowicie zastępują tradycyjne nośniki talerzowe. Stało się to między innymi za sprawą pamięci TLC oraz QLC, które w jednej komórce mogą przechowywać odpowiednio 3 oraz 4 bity informacji. Dzięki temu dyski półprzewodnikowe o dużej pojemności stały się tańsze w produkcji, chociaż jednocześnie mniej wytrzymałe. Nowe pamięci X-NAND mają w sobie łączyć pojemności QLC z prędkościami SLC.

X-NAND - nowe, rewolucyjne pamięci flash?

Pierwsze dyski SSD wyposażone były w pamięci SLC (single-level cell), w których w jednej komórce przechowywany jest 1 bit informacji. Z czasem producenci wprowadzili modele MLC, TLC oraz QLC, które przechowują w jednej komórce więcej bitów i są przez to tańsze, ale jednocześnie wolniejsze i mniej wytrzymałe. Firma NEO Semiconductors obiecuje, że ich nowe pamięci X-NAND łączą w sobie zalety SLC oraz QLC. Udało się to osiągnąć między innymi poprzez zmniejszenie rozmiaru bufora kości flash aż o 94 procent. To przełożyło się na zwiększenie liczby płaszczyzn na kość z zaledwie 2-4 do 16-64, co z kolei dało - przynajmniej w teorii - nawet na 27-krotnie szybszy odczyt sekwencyjny, 15-krotnie szybszy zapis sekwencyjny i 3-krotnie szybszy zapis i odczyt losowy.

Ale co z kosztami produkcji i wytrzymałością? Jeśli chodzi o te pierwsze, to producent przekonuje, że pamięci X-NAND mają mniejszy rozmiar kości o niższym zapotrzebowaniu na energię. Dzięki temu koszty produkcji powinny być porównywalne z QLC. Nieco mniej wiemy na temat ewentualnej wytrzymałości dysków SSD z pamięciami X-NAND, ale według NEO Semiconductors będzie lepiej niż w przypadku QLC oraz TLC. Co ważne, firma sama nie zajmuje się produkcją i ma nadzieje, że w przyszłości udzieli licencji największym graczom w tym segmencie, czyli Samsungowi, SK Hynix czy też Micron.

Źródło zdjęć: Intel, NEO Semiconductors

Źródło tekstu: TechSpot