Nowe roboty Roborocka ogarną Ci nie tylko podłogę, ale i Twój trawnik

Podczas IFA 2025 Roborock ogłasza rozszerzenie swojego portfolio produktowego o trzy modele robotów koszących, które będą dostępne w Europie. RockMow Z1, RockMow S1 oraz RockNeo Q1 mają reprezentować markę w segmencie urządzeń ogrodowych. Ale to nie koniec nowości z Berlina. W kategorii urządzeń domowych debiutują m.in.: nowa generacja robota sprzątającego - Roborock Qrevo Curv 2 Pro, odkurzacz myjący, który łączy w sobie tryb czyszczenia parą oraz gorącą wodą - Roborock F25 Ultra, odkurzacze pionowe z serii Roborock H60 i Roborock H60 Hub, czy pralko-suszarka Roborock Zeo X.

Dalsza część tekstu pod wideo

Roboty koszące Roborocka

RockMow i RockNeo to pierwsze w historii roboty koszące marki Roborock. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu robotów sprzątających Roborock przenosi tę technologię poza nasze 4 ściany. Na IFA 2025 zaprezentowano trzy modele: RockMow Z1, RockMow S1 oraz RockNeo Q1. Ten pierwszy, najlepiej wyposażony, posiada na swoim pokładzie napęd na wszystkie koła i możliwość pracy na zboczach o nachyleniu do 80% (39°).

Pozostałe dwa modele, choć mają już napęd tylko na tylną oś, to jednak nadal prezentują się ciekawie. Choć oczywiście chwila prawdy będzie miała miejsce dopiero podczas testów, to już teraz można stwierdzić, że przy dobrej cenie i odpowiedniej jakości Roborock może namieszać w kategorii robotów koszących.

Nowa odsłona Qrevo Curv

Na targach IFA 2025 debiutuje także robot sprzątający Roborock Qrevo Curv 2 Pro. Model ten oferuje jedną z najwyższych mocy ssania w swojej klasie, wynoszącą 25 000 Pa oraz nową generację systemu adaptacyjnego podwozia AdaptiLift. Dzięki kołom, które obracają się we wszystkich kierunkach, robot automatycznie dopasowuje wysokość, zapewniając kontakt z powierzchnią dywanów o grubości do 3 cm.

Warto dodać, że dzięki niezwykle niewielkiej wysokości (poniżej 8 centymetrów) Roborock Curv 2 Pro jest jednym z najsmuklejszych robotów Roborocka wyposażonych w system LiDAR. Jest to możliwe dzięki technologii RetractSense, która pozwala chować moduł nawigacyjny podczas przejazdu pod meblami i podnosić go z powrotem w otwartych przestrzeniach.

Odkurzacze Roborock F25 Ultra i H60

Na IFA pojawił się też kolejny z logiem Roborocka odkurzacz myjący, czyli F25 Ultra. Największą innowacją jest technologia czyszczenia wysokotemperaturowego VaporFlow: para o temperaturze 150°C, uwalniana z sześciu dysz, usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia bez użycia agresywnych środków chemicznych.

Podczas IFA 2025 zadebiutowała także seria bezprzewodowych odkurzaczy pionowych Roborock H60 oraz Roborock H60 Hub. Nowość w tej serii to innowacyjna stacja dokująca z funkcją automatycznego opróżniania - po zakończeniu sprzątania wystarczy odstawić odkurzacz do stacji, która w 10 sekund zassie zgromadzony kurz do szczelnego worka, a następnie rozpocznie ładowanie.

Roborock Zeo X i urządzenie 4 w 1

Ale Roborock to nie tylko odkurzacze i kosiarki. Na wybranych rynkach europejskich już wkrótce zadebiutuje prezentowana podczas targów IFA pralko-suszarka Roborock Zeo X. Dzięki głębokości zaledwie 594 mm (bez drzwi) świetnie ma wpasować się w wąskie przestrzenie, nie tracąc przy tym na pojemności (11 kg prania / 6 kg suszenia). Z kolei dzięki technologii suszenia Zeo-cycle, Roborock Zeo X ma utrzymywać niską temperaturę suszenia - około 50°C dla większości tkanin i około 37°C dla delikatnych materiałów, takich jak wełna czy jedwab.

Ciekawie wyglądają także plany na przyszłość. Podczas targów IFA 2025 marka Roborock zaprezentowała również najnowszy koncept: zestaw do kompleksowego sprzątania domowego 4 w 1, który w jednym systemie łączy funkcje pralki, suszarki, robota sprzątającego oraz jego stacji dokującej. Firma zastosowała jeden system odprowadzania, co eliminuje potrzebę wielu instalacji hydraulicznych – wystarczy jedna. Urządzeniem możemy sterować poprzez panel umożliwiający obsługę wszystkich funkcji robota oraz modułu pralko-suszarki. Ponadto, podobnie jak inne roboty sprzątające marki, produkt ten obsługuje sterowanie głosowe i może być kontrolowany za pomocą aplikacji mobilnej Roborock.

Dostępność premierowych urządzeń