Nothing zapowiada Phone (3a) Lite. To ma być game changer

Nothing szykuje premierę kolejnego telefonu z serii Phone (3). Firma ogłosiła w mediach społecznościowych, że 29 października zaprezentuje Nothing Phone (3a) Lite – prostszą i tańszą wersję tegorocznego modelu Phone (3a).

Producent zapowiedział też zbliżającą się premierę w komunikacie prasowym:

Ten model to prawdziwy game changer. Będzie to pierwszy smartfon Nothing z półki entry-level, a jednocześnie dołączy do kultowej serii Phone (3). Oczywiście, jak na Nothing przystało, możemy spodziewać się ich charakterystycznego, transparentnego designu, który podbija serca fanów minimalizmu i nowoczesności – zachwala Nothing.

W teaserze opublikowanym na platformie przez Nothing uwagę zwraca powrót diody powiadomień. Zamiast podświetlanych glyphów, charakterystycznych dla wcześniejszych modeli, Phone (3a) Lite ma otrzymać pojedyncze światło LED, którego umiejscowienie, sądząc po grafikach, może znajdować się blisko krawędzi obudowy.

Na razie brakuje potwierdzonych informacji o specyfikacji i różnicach względem modelu Phone (3a), jednak biorąc pod uwagę nazwę, można spodziewać się skromniejszych podzespołów i uproszczonej konstrukcji. Znany leakster Yogesh Brar twierdzi, że to w rzeczywistości istniejący model z drobnymi zmianami. Model Lite miałby plasować się poniżej pozostałych urządzeń Nothing, ale powyżej smartfonów submarki CMF.

W jednym z przecieków pojawiła się informacja, że smartfon będzie napędzany przez układ Dimensity 7300 (zamiast Snapdragon 7s Gen 3), a sekcja foto zostanie okrojona do dwóch aparatów 50 Mpix oraz przedniego 16 Mpix. Są jednak jeszcze niepewne doniesienia.

Nie jest też pewne, czy telefon zadebiutuje z systemem Nothing OS bazującym na Androidzie 16, który niedawno trafił w wersji beta do serii Phone (3a). Co ciekawe, nowy model może być pierwszym, w którym firma wprowadzi funkcję reklam na ekranie blokady – kontrowersyjną nowość stojącą w sprzeczności z wcześniejszym podejściem marki do czystego oprogramowania.