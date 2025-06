Nothing Phone (3) nie będzie flagowcem. Producent ujawnia ważny szczegół

Firma Nothing ujawniła dziś oficjalnie, że zapowiadany na lipiec smartfon, Nothing Phone (3), będzie napędzany przez układ Snapdragon 8s Gen 4. Jest to najbardziej zaawansowana jednostka zastosowana w smartfonie Nothing do tej pory, a Carl Pei, CEO Nothing, zachwala, że nowy telefon znacząco przewyższy Phone’a (2) – będzie miał o 36% szybszy CPU, o 88% mocniejszy GPU i o 60% wydajniejszy NPU, co ma przełożyć się na znacznie płynniejsze działanie.

Mimo tych obietnic fani marki mogą poczuć rozczarowanie, bo w przeciekach najczęściej wymieniany był topowy Snapdragon 8 Elite. W czym tkwi różnica? Snapdragon 8s Gen 4 to zaprezentowany w kwietniu układ, któremu najbliżej do Snapdragona 8 Gen 3 z 2023 roku. Jest to jednostka wykonana w mniej wydajnym (niż w 8 Elite z 3 nm) procesie technologicznym 4 nm, układ otrzymał też starszą architekturę Kryo zamiast najnowszych rdzeni Oryon. Najmocniejszy rdzeń Cortex-X4 rozpędza się do 3,2 GHz, a za przetwarzanie grafiki odpowiada GPU Adreno 825. To wciąż bardzo mocny układ z wynikami AnTuTu powyżej 2 mln punktów, ale wyposażone w niego smartfony to raczej mocna średnia pólka niż flagowce. Takie samo serce ma otrzymać nadchodzący Xiaomi Poco F7.

Nothing od miesięcy roztaczał wokół Nothing Phone (3) atmosferę tajemniczości, sugerując przy tym, że będzie to prawdziwy flagowiec. Teraz jednak okazuje się, że to półka niżej, mocny średniak.

Co jeszcze wiadomo o Nothing Phone (3)? Producent sugerował rozbudowaną sekcją foto z nową matrycą głównego aparatu i peryskopowym obiektywem telefoto, co ujawniły też pierwsze rendery telefonu.

Smartfon ma ponadto otrzymać akumulator o pojemności przekraczającej 5000 mAh. Wiemy też, że producent zrezygnował z podświetlenia Glyph, za to zobaczymy coś nowego. Zagadką pozostaje cena – wcześniej Carl Pei sugerował, że będzie to 800 GBP (ok. 4 tys. zł), ale później w przeciekach pojawiła się nieco niższa kwota, z której wynikało, że telefon może u nas kosztować maksymalnie do 3700 zł. Jednak to i tak sporo, jak na smartfon ze Snapdragonem 8s Gen 4.