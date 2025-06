Nothing Phone (3) coraz bliżej. Wiemy, jak będzie wyglądać

Przezroczysty design, ale bez Glyph Interface

Wizualizacja udostępniona przez znanego tipstera Maxa Jambora pokazuje, że Nothing Phone (3) zachowa charakterystyczny dla marki przezroczysty tył . To jednak pierwszy model w historii firmy, który nie będzie wyposażony w kultowy już Glyph Interface – system podświetlenia LED, który wyróżniał poprzednie generacje. Zamiast tego uwagę przyciąga centralnie umieszczony, okrągły moduł aparatu, nieco wystający ponad powierzchnię obudowy.

Trzy aparaty i teleobiektyw peryskopowy

Nowe rozmieszczenie przycisków i Essential Key

Specyfikacja i cena – czego się spodziewać?

Według dotychczasowych informacji, Nothing Phone (3) będzie napędzany topowym układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite lub MediaTek Dimensity 9400, co sugeruje bardzo wysoką wydajność. Smartfon ma otrzymać baterię o pojemności przekraczającej 5000 mAh, co powinno przełożyć się na długi czas pracy na jednym ładowaniu. Cena urządzenia w momencie premiery ma wynosić około 800 funtów szterlingów (ok. 4000 zł).