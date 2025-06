Nothing Headphone (1) już w lipcu. Carl Pei ujawnił

Już od kilkunastu dni wiadomo, że Nothing wkracza na rynek słuchawek nausznych. Dziś szef firmy, Carl Pei, oficjalnie potwierdził, że pierwszy model tego typu – Nothing Headphone (1) – zadebiutuje 1 lipca 2025 roku, równolegle z premierą smartfonu Nothing Phone (3). Dotąd nie było to pewne, bo z większości doniesień wynikało, że na słuchawki trzeba będzie zaczekać nawet aż do drugiej polowy września.

Na szczęście nie będzie to trwało aż tak długo, a wraz z Nothing Phone (3) słuchawki stworzą zgrany duet, który na pewno zainteresuje fanów marki.

Nothing Headphone (1) to pierwsze słuchawki nauszne marki – dotychczas firma oferowała wyłącznie słuchawki douszne i dokanałowe. W większości urządzenia te zebrały dobre opinie, a producent nie kryje, że nowy model ma jeszcze bardziej podwyższyć poprzeczkę. W materiałach promocyjnych Nothing pojawiały się odniesienie do Apple AirPods Max, co sugeruje, że Nothing celuje w ten sam segment rynku i zamierza konkurować z najlepszymi.

W realizacji ambitnych planów ma pomóc brytyjska firma KEF, która ma za sobą sześć dekad doświadczenia na rynku high-endowego sprzętu Hi-Fi. Dźwięk w Nothing Headphone (1) ma być strojony we współpracy z KEF, co sugeruje wysoką jakość brzmienia i aspiracje do klasy premium. KEF to firma założona w 1961 roku przez inżyniera BBC, Raymonda Cooke’a, a najbardziej cenione jej produkty to głośniki, subwoofery i systemy bezprzewodowe.

O wyglądzie słuchawek nie wiemy jeszcze zbyt wiele, ale fani marki stworzyli już kilka własnych projektów koncepcyjnych i niektóre zapowiadają się interesująco. Słuchawki mają wyróżniać się charakterystycznym dla Nothing wyglądem, z nieobalanym rozmieszczeniem przycisków i – jak można się spodziewać – półprzezroczystymi elementami. Dostępne będą w wariantach kolorystycznych: czarnym i białym.

Trzeba jednak zauważyć, że Nothing Phone (3) będzie pozbawionycharakterystycznego, ledowego podświetlenia Glyph, zamiast tego telefon wyposażony będzie w mini wyświetlacz dot-matrix w klimatach retro. Niewykluczone, że podobna stylistyka trafi do Nothing Headphone (1).