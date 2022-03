Silicon Power UD80: Wydajne SSD, które nie kosztują miliona monet

Szukasz taniego, ale wydajnego nośnika SSD do swojego komputera stacjonarnego lub laptopa? Silicon Motion przygotował kolejny ciekawy model z długą gwarancją.

Nośniki półprzewodnikowe, zwane potocznie SSD, to jedno z najlepszych rozwiązań ostatnich lat. Nawet najtańszy potrafi dać drugie życie laptopowi czy komputerowi stacjonarnemu sprzed 5, 10 czy 15 lat. Wszystko za sprawą dużo wyższych prędkości zapisu i odczytu oraz drastycznie niższych czasów dostępu. Tym samym system operacyjny, programy użytkowe, ale i gry oraz mapy w nich ładują się w mgnieniu oka.

Silicon Power UD80 oferuje wydajność do 3400 MB/s

Pierwsze SSD były bardzo drogie i dość awaryjne - ledwie kilkadziesiąt GB kosztowało nawet i ponad 1000 złotych. To jednak się zmieniło na przestrzeni lat i obecnie konsumenckie nośniki tego typu są tanie jak barszcz, a ich żywotność potrafi być większa niż dysku talerzowego (HDD).

Silicon Motion UD80 to nośnik typu M.2 2280 NVMe, który stawia na dobry stosunek ceny do wydajności. Mamy tutaj do czynienia z pamięciami 3D NAND oraz interfejsem PCI Express 3.0 x4. Producent nie zdradza dokładnego typu kości, ale patrząc na oznaczenie SSD mowa prawdopodobnie o technologii QLC.

Deklarowana wydajność to do 3400 MB/s dla odczytu sekwencyjnego i do 3000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Do wyboru są cztery różne pojemności - 250 GB, 512 GB, 1 TB oraz 2 TB.

Opisywane nośniki półprzewodnikowe objęte są długą, 5-letnią gwarancją producenta. Jest ona ograniczona współczynnikiem TBW, czyli łączną ilością zapisanych danych. Nie podano jeszcze dokładnych wartości.

Seria Silicon Power UD80 ma lada moment trafić do sklepów. Mają być to przystępne cenowo propozycje, ale producent znowu nie podał dokładnych cen. Jednak model niżej, czyli Silicon Power UD70, kosztuje w Polsce 279 złotych za 500 GB, 549 zł za 1 TB i 1105 zł za 2 TB. Należy więc spodziewać się podobnych kwot

