Nintendo Switch OLED kupisz dziś w świetnej promocji, a dołączona gra pozwoli Ci zrzucić zbędne kilogramy

Dziś natomiast możecie kupić tę wyjątkową konsolę w wersji z ekranem OLED w świetnej promocji. Ta dotyczy modelu czarnego z czerwono-niebieskimi akcentami, czyli stylizowanej na tradycyjnego Switcha. Jednak duży ekran OLED na stracie zdradza, że mamy do czynienia z lepszym modelem. Ten ponadto ma także dwukrotnie większą pamięć wewnętrzną na gry, oraz dłużej pracuje na pojedynczym ładowaniu. Natomiast szereg tytułów i to nie tylko tych od Nintendo udowadnia, że jest to świetna konsola nie tylko do gier od wielkiego N, ale także starych graczy, którzy nie mają już czasu siedzieć przy PC. Sam niedawno ukończyłem na niej 3 najlepsze polskie gry, czyli Wiedźmina 3 i obydwie części Gothica (bo Gothic 3 i wszystko po nim to nie jest prawdziwy Gothic). Teraz zaś powoli, acz sukcesywnie przemierzam Zonę w STALER. I tak, jest polski lektor w wersji na Switcha.