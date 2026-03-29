Chcesz kupić Nintendo Switch 2? Lepiej się pospiesz

Sony zdecydowało się podnieść ceny wszystkich konsol PlayStation 5, i to nawet o 100 dolarów. W ten sposób za model Pro trzeba zapłacić już 899 dolarów. Powody są oczywiste - kryzys na rynku pamięci DRAM oraz NAND, a także globalne napięcia geopolityczne i związane z tym zagrożenia. Chociaż Nintendo i Microsoft na razie nie poszły w ślad swojego konkurenta, to jest spora szansa, że za chwilę to zrobią.

Cena Nintendo Switch 2

Takie zdania jest Piers Harding-Rolls, analityk rynku z firmy Ampere Analysis. Przyznał on, że jeśli Nintendo i Microsoft w niedalekiej przyszłości podniosą ceny swoich konsol, to nie będzie to dla niego żadnym zaskoczeniem. Można wręcz powiedzieć, że należy się tego spodziewać.

Zarówno Microsoft, jak i Nintendo są w dość trudnym położeniu. Amerykanie niedawno podnieśli ceny Xboxów, więc kolejny wzrost mógłby zostać bardzo źle odebrany przez potencjalnych nabywców. Problem w tym, że firma z Redmond może nie mieć wiele tutaj do powiedzenia. Sytuacja rynkowa jest bardzo trudna, więc podwyżki mogą być nieuniknione.

Z kolei Switch 2 wciąż jest w początkowej fazie swojego życia. Konsola zadebiutowała stosunkowo niedawno i cały czas sprzedaje się bardzo dobrze. Wzrost cen mógłby to zakłócić i odbić się na gorszych wynikach urządzenia.