Chcesz kupić Nintendo Switch 2? Lepiej się pospiesz

Jeśli w najbliższym czasie planowałeś zakup Nintendo Switch 2 lub Xbox Series X/S, to lepiej z tym nie zwlekaj.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
09:56
Sony zdecydowało się podnieść ceny wszystkich konsol PlayStation 5, i to nawet o 100 dolarów. W ten sposób za model Pro trzeba zapłacić już 899 dolarów. Powody są oczywiste - kryzys na rynku pamięci DRAM oraz NAND, a także globalne napięcia geopolityczne i związane z tym zagrożenia. Chociaż Nintendo i Microsoft na razie nie poszły w ślad swojego konkurenta, to jest spora szansa, że za chwilę to zrobią.

Cena Nintendo Switch 2

Takie zdania jest Piers Harding-Rolls, analityk rynku z firmy Ampere Analysis. Przyznał on, że jeśli Nintendo i Microsoft w niedalekiej przyszłości podniosą ceny swoich konsol, to nie będzie to dla niego żadnym zaskoczeniem. Można wręcz powiedzieć, że należy się tego spodziewać.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kierownica na Joy Con/Joy-Con 2 FR-TEC do Switch 2
Kierownica na Joy Con/Joy-Con 2 FR-TEC do Switch 2
0 zł
44.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Folia ochronna POWERA do Nintendo Switch 2 (2 szt.)
Folia ochronna POWERA do Nintendo Switch 2 (2 szt.)
0 zł
49 zł - najniższa cena
Kup teraz 49 zł
Folia ochronna HORI Screen Protective Filter do Nintendo Switch 2
Folia ochronna HORI Screen Protective Filter do Nintendo Switch 2
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Zarówno Microsoft, jak i Nintendo są w dość trudnym położeniu. Amerykanie niedawno podnieśli ceny Xboxów, więc kolejny wzrost mógłby zostać bardzo źle odebrany przez potencjalnych nabywców. Problem w tym, że firma z Redmond może nie mieć wiele tutaj do powiedzenia. Sytuacja rynkowa jest bardzo trudna, więc podwyżki mogą być nieuniknione.

Z kolei Switch 2 wciąż jest w początkowej fazie swojego życia. Konsola zadebiutowała stosunkowo niedawno i cały czas sprzedaje się bardzo dobrze. Wzrost cen mógłby to zakłócić i odbić się na gorszych wynikach urządzenia.

Jedno jest pewne - jeśli planowaliście zakup albo Nintendo Switch 2, albo Xbox Series X/S, to lepiej z tym nie zwlekać. Taniej nie będzie, a może być tylko drożej.

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: digitaltrends