Nic tak nie cieszy wiosną, jak małpka w kieszeni. A dziś kupisz ją w promocji

Oczywiście wiele osób może zadać sobie pytanie: po co mi małpka, skoro mam smartfona? W przypadku właścicieli flagowców prawidłową odpowiedzią będzie: po nic. Dla całej reszty mam jednak jeden, poważny argument: dla ośmiokrotnego zoom-u optycznego . Już niedługo przyroda zacznie budzić się do życia. Ptactwo wodne na stawach i jeziorach rozpocznie gody , inne ptaki zaczną wracać z ciepłych krajów. Na polach znów zaroi się od saren i dzików . Czasami nawet w oddali przemknie łoś . W przypadku większości smartfonów cały ten zwierzyniec będzie tylko plamką na horyzoncie . Jednak niewielki aparat z zoom-em optycznym sprawi, że będziemy mogli się cieszyć własnoręcznie zrobionym zdjęciem dzikiego zwierzęcia , na którym jest ono widoczne w sensowny sposób. A wszystko to w promocyjnej cenie 479 złotych .

AGFAPHOTO DC8200

Aparat, o którym mowa to AGFAPHOTO DC8200, którego możecie kupić do 27 lutego aż 120 złotych taniej. Oferuje on 8-krotny zoom optyczny, oraz matrycę o rozdzielczości 18 Mpix. Dodatkowo posiada on wbudowaną xenonową lampę błyskową, slot na karty SD i zintegrowany akumulator. A wszystko to za jedyne 479 złotych.