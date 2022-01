Nextbase iQ to pierwsza, naprawdę inteligentna kamera samochodowa

Firma Nextbase ogłosiła wprowadzenie na rynek pierwszej, naprawdę inteligentnej kamery samochodowej. Jak podaje producent, Nextbase iQ zwiększa poziom bezpieczeństwa kierowcy oraz pojazdu i ułatwia prowadzenie samochodu.

Nextbase iQ to nowa kamera samochodowa tej brytyjskiej marki, która wykorzystuje łączność sieciową oraz sztuczną inteligencję. Dzięki niej pojazd ma być bezpieczniejszy, a jazda bardziej komfortowa. Dostęp do kamery będzie możliwy w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie (z dostępem do Internetu) za pośrednictwem aplikacji iQ. Producent obiecuje, że Netxbase iQ zapewnia użytkownikom wszystkie funkcje, których mogą oczekiwać od najlepszych domowych systemów monitoringowych, ale tym razem w samochodzie. Kierowcy mogą korzystać z takich funkcji, jak odbieranie alarmów w czasie rzeczywistym i uzyskiwanie dostępu do nagrań wideo ze zdarzeń nawet wtedy, gdy nie są przy samochodzie.

Nextbase iQ nie ma sobie równych na rynku. Przez ponad dwa lata opracowywaliśmy od podstaw nowe wcielenie kamery samochodowej i stworzyliśmy pierwszą na świecie prawdziwie inteligentną kamerę samochodową, która wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz łączność z chmurą, by zapewniać kierowcom poczucie pełnego bezpieczeństwa. Żaden dotychczasowy inteligentny produkt do samochodu łączącego się z siecią nie oferował aż tylu korzyści. Udoskonaliliśmy funkcjonalność naszych – i tak już najlepszych w tej klasie – kamer samochodowych i wzbogaciliśmy ją o niespotykaną dotychczas technologię pomagającą kierowcom zarówno w drodze, jak i poza pojazdem.

– powiedział Richard Browning, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Nextbase

Nextbase iQ oferuje wideo o rozdzielczości 4K z wykorzystaniem trzech kamer, które umożliwiają rejestrowanie obrazu na zewnątrz i wewnątrz samochodu oraz zapewnia dostęp do nagrań w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie, a także przesyła powiadomienia. Jest tu też Tryb świadka, czyli aktywowana głosowo funkcja nagrywania, która automatycznie zapisuje obraz w chmurze i udostępnia go kontaktom alarmowym lub innym wyznaczonym osobom w czasie rzeczywistym.

Nextbase iQ – funkcje

Technologie NXT: dostęp w czasie rzeczywistym w dowolnej chwili i miejscu, Spatial Awareness Technology (technologia orientacji przestrzennej), czyli specjalnie zaprojektowana pod kątem tego zastosowania sztuczna inteligencja, która przewiduje i rejestruje zdarzenia bez względu na to, czy użytkownicy są w samochodzie, czy poza nim, szybkie i niezawodne połączenie z chmurą przy użyciu dwóch rodzajów łączności: NXT Dual Link Wi-Fi i 4G, dokładne wyznaczanie pozycji przy użyciu satelitów GPS, umożliwiające szybkie i wygodne śledzenie pojazdu.



Wspomaganie kierowcy: system trzech kamer wideo działających na podczerwień rejestruje w dzień i w nocy obraz o rozdzielczości 4K z przodu oraz 1440p z tyłu i wewnątrz pojazdu, Witness Mode (tryb świadka) umożliwia natychmiastowe, aktywowane głosowo nagrywanie bez używania rąk, przesyłanie nagrań do chmury i ich udostępnianie, dzięki temu kierowcy w najtrudniejszych chwilach mogą polegać na bezpiecznym materiale dowodowym, Live View (widok na żywo) zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do samochodowego systemu kamer z dowolnego miejsca na świecie, Native Voice Control (natywny system sterowania głosowego) umożliwia kierowcom szybkie, intuicyjne i precyzyjne wydawanie poleceń sterujących różnymi funkcjami bez odrywania rąk od kierownicy, a oczu od drogi, Valet Mode (tryb obsługi) umożliwia ustawienie różnych alarmów informujących właściciela pojazdu o pewnych sytuacjach po przekazaniu samochodu innym osobom, na przykład obsłudze parkingu czy warsztatu albo dziecku czy znajomemu.



Bezpieczeństwo kierowcy: NXT Video przy użyciu systemu rejestracji wideo przy słabym oświetleniu precyzyjnie nagrywa tablice rejestracyjne, znaki drogowe oraz inne decydujące szczegóły w razie zdarzenia wewnątrz albo na zewnątrz pojazdu, Roadwatch AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do monitorowania w czasie rzeczywistym szybkości i trajektorii innych pojazdów, Emergency SOS (ESOS) – kamera Nextbase automatycznie powiadamia służby ratunkowe, przekazując dane lokalizacji i inne ważne informacje w razie poważnego wypadku, Driver Aware (DMS) to inteligentny system monitorowania kierowcy, zapobiegający rozproszeniu uwagi lub przysypianiu podczas jazdy, Vehicle Aware (ADAS) to system asysty kierowcy, który monitoruje drogę i samochody z przodu, ostrzegając przed zagrożeniami ze strony pojazdów i pieszych przy użyciu technologii orientacji przestrzennej Nextbase Spatial Awareness Technology,



Bezpieczeństwo pojazdu: monitorowanie w czasie rzeczywistym przy użyciu ultradokładnego sygnalizatora GPS oraz zsynchronizowanego wideo, Smart Sense Parking z technologią orientacji przestrzennej Nextbase Spatial Awareness Technology i sztuczną inteligencją rejestruje krytyczne chwile przed zdarzeniami i po ich wystąpieniu oraz umożliwia dostrojenie do sytuacji w celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa i zminimalizowania niedogodności; inteligentny system monitoruje otoczenie, w tym pojazdy, pieszych i rowerzystów, oraz powiadamia kierowców w czasie rzeczywistym o konieczności obserwacji i działania, za pośrednictwem aplikacji Nextbase iQ kierowcy znajdujący się poza samochodem mogą odbierać natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach ze zdjęciami.



Nextbase iQ nie stanowi jedynie rozszerzenia funkcjonalności kamery do samochodu – to zupełnie nowa kategoria inteligentnej, połączonej z Internetem technologii samochodowej. Wyposażamy wszystkie samochody w funkcje bezpieczeństwa i asysty kierowcy, które wykraczają poza możliwości najnowszych modeli pojazdów. Wydajny chipset Ambarella ze sztuczną inteligencją umożliwia nam ciągłe wprowadzanie kolejnych przełomowych aktualizacji za pośrednictwem chmury, dzięki czemu kierowcy będą korzystać z najnowszych funkcji bezpieczeństwa przez całe lata.

– dodał Richard Browning

Źródło zdjęć: Nextbase

Źródło tekstu: Nextbase