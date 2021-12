Navitel RS2 Duo – bo dwie kamery są lepsze niż jedna

Navitel RS2 Duo to pierwsza tego typu kamera w naszej ofercie, która daje możliwość jednoczesnego nagrywania zarówno trasy, jak i obrazu w środku auta. Jest to ukłon w stronę kierowców, którzy zawodowo zajmują się przewozem ludzi. Montaż wideorejestratora z funkcją podwójnego nagrywania obrazu np. w taksówce, może przyczynić się do uchwycenia niebezpiecznego zdarzenia i rozwiązania zaistniałej sytuacji. Dzięki sensorowi z obsługą night vision oraz diodom IR nawet nocne nagrania z wnętrza pojazdu będą wyraźne. Kamera sprawdzi się nie tylko u profesjonalistów, ale również w zwykłych autach, w celu rejestracji własnych, prywatnych podróży. Uważam, że RS2 Duo to model, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze kamerki samochodowej, z uwagi na mocne parametry oraz możliwości, jakie oferuje.