Navitel R450 NV – wideorejestrator z superkondensatorem

Firma Navitel wprowadza do sprzedaży nową kamerę samochodową. Model R450 NV ma sensor Night Vision, szeroki kąt widzenia obiektywu oraz kondensator odporny na warunki atmosferyczne.

Navitel R450 NV nagrywa filmy w rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli), w 30 klatkach na sekundę, zapisując je na karcie microSD o pojemności do 128 GB. Za stabilną pracę urządzenia odpowiada procesor GP6248. Sensor optyczny GC2053 (night vision) i szklana optyka umożliwiają rejestrację szczegółowych materiałów nawet w warunkach słabego oświetlenia – tak przynajmniej twierdzi producent. Kąt widzenia obiektywu wynosi 130° i obejmuje w kadrze to, co dzieje się przed samochodem oraz na sąsiednich pasach ruchu. Wszystkie nagrania można oglądać z poziomu kamery na 2,35-calowym ekranie, wykonanym w technologii IPS. Jest też port kamery cofania, z możliwością wpięcia dodatkowego urządzenia na tył samochodu.

Zastosowany w kamerze superkondensator podtrzymuje jej zasilanie i jest odporny na warunki zewnętrzne (upał lub mróz), czy też podczas wypadku, gdy zasilanie zostanie odłączone. Charakteryzuje się długą żywotnością i dużą pojemnością przy kompaktowych wymiarach. Dołączony do zestawu czytnik kart pamięci, zasilany z gniazda USB, zapewnia szybką transmisję danych z kamery na komputer.

Wideorejestrator Navitel R450 NV dołącza do naszego portfolio jako solidna propozycja kamery ze średniej półki cenowej. Zadbaliśmy jednak o to, aby na pokładzie urządzenia znalazły się wszystkie najważniejsze parametry, m.in. sensor night vision, szeroki kąt obiektywu, czy też G-Sensor. Nowością jest sposób zasilania, mianowicie zdecydowaliśmy się nie na klasyczną baterię, lecz kondensator. Wykazuje się on stabilnością pracy i brakiem podatności na zmienne, nawet ekstremalne warunki atmosferyczne. Z uwagi na duże zainteresowanie wśród kierowców rejestracją obrazu z tyłu pojazdu, uwzględniliśmy także port kamery cofania, który umożliwia podłączenie dodatkowej kamerki i nagrywania również tego, co dzieje się za samochodem. Uważam, że R450 NV jest ciekawą, budżetową propozycją wideorejestratora z możliwością rozbudowy dla osób bardziej wymagających. Chciałbym również dodać, że brak dostępności przewodników i półprzewodników odczuwalny jest niestety wśród wielu branż, również naszej. Navitel jako jedna z nielicznych firm w obecnych, jakże trudnych czasach, może pochwalić się stałym rozszerzaniem oferty produktowej. Ciężko pracujemy nad nowymi projektami i nie zamierzamy zwalniać ani na chwilę.

– powiedział Tobiasz Jankowski, CEO Navitel Europe

W zestawie oprócz wideorejestratora znajdują się: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V, czytnik kart, ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapą 47 krajów.

Dostępność i cena

Navitel R450 NV dostępny jest w sklepach z elektroniką użytkową i w serwisie Allegro. Sugerowana cena wideorejestratora wynosi 299 zł.

Źródło zdjęć: Navitel

Źródło tekstu: Navitel