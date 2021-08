Navitel skończył 15 lat

– powiedział Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL Europe

Cztery lata później Navitel otworzył biuro, a także struktury logistyczne i sprzedażowe w Czechach. Od tego momentu firma zaczęła nabierać tempa, poszerzając zasięg map o Europę Środkową i Wschodnią, Amerykę Środkową, Azję, czy Turcję. Wraz z rozwojem zwiększał się również zespół oraz powstawały kolejne oddziały. W 2015 roku otwarto siedzibę Navitela w Polsce, które stało się centrum wszelkich działań na rynek europejski.

Navitel poszerzał również swoje portfolio. W 2016 roku firma wprowadziła do oferty pierwszą nawigację samochodową oraz wideorejestrator, zdobywając jeszcze większą liczbę użytkowników korzystających z produktów marki. Rok później Navitel wyszedł naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i zdecydował się zaprezentować własny tablet, który mógł pełnić także funkcję nawigacji. Popularność produktów była motorem napędowym do podbijania nowych rynków sprzedażowych, między innymi Węgier, Rumunii, Bałtyków, Grecji, Chorwacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i wielu innych.

Czy 15 lat istnienia na rynku to dużo? Myślę, że i tak, i nie. Z jednej strony stawianie pierwszych kroków w biznesie nie jest łatwe. Na początku trzeba stworzyć produkt i zbudować wokół niego renomę, aby ludzie słysząc nazwę firmy kojarzyli Cię z daną grupą produktową, z tym co tworzysz. Zajmuje to wiele czasu i wysiłku. Niemniej, na przestrzeni tych lat udało nam się tego dokonać, a nawet powiedziałbym, że więcej, niż było zakładane. Dlaczego 15 lat to nie jest wcale aż tak dużo? Ponieważ uważam, że to niewielki procent, że Navitel ma przed sobą wiele długich lat, a to dopiero nasza rozgrzewka.