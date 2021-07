Funkcje widoerejestratora, która pomogą stać się bezpiecznym kierowcom

Powoli wracamy do normalności, a co za tym idzie rośnie ruch na drogach, a z nim prawdopodobieństw uczestniczenia przez kierowcę w wypadku. Aby się przed nimi ustrzec z pomocą coraz częściej przychodzą kamery samochodowe i wbudowane w nich rozwiązania wspierające kierowcę w bezpiecznym dotarciu do celu .

Nie tylko nagrywanie

Wakacje to okres, kiedy na polskich drogach dochodzi do największej liczby wypadków. Przerwa od nauki szkolnej i wysokie temperatury powodują, że wiele rodzin decyduje się na przerwę od codziennych obowiązków i wyjeżdża na zasłużony urlop. Rażące w oczy słońce, zmęczenie spowodowane wysokimi temperaturami oraz większy ruch na drodze to czynniki, które sprawiają, że o wypadek, który przy dobrych wiatrach może zakończyć się kosztami naprawy auta wynoszącymi kilkaset złotych nietrudno. Dlatego wielu kierowców szuka urządzeń które pomogą im bezpiecznie przejechać trasę. Coraz częściej takie rozwiązania możemy spotkać w kamerach samochodowych.

- Rozwagi za kółkiem oraz stałego stosowania zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego nic nie zastąpi, lecz coraz większym wsparciem dla kierowców stały się nowoczesne wideorejestratory. Przestały być tylko narzędziem do nagrywania przebiegu trasy a stały się swoistymi asystentami kierowców. Te najlepsze wyposażone są w szereg narzędzi, które zasugerują kierowcy, że za długo spędza czas za kierownicą i powinien zrobić sobie krótką przerwę. Pomogą w zachowaniu płynnej jazdy poprzez zarządzanie trasą w trakcie przejazdu przez na przykład odcinkowy pomiar prędkości. Jako pierwsi taką funkcję wprowadziliśmy w naszych najnowszych modelach z serii 800 jak Mio MiVue 812 ,818 ,846 czy 866. Dodatkowo kamera samochodowa bardzo często pozwala ochronić kierowcę przed wyłudzeniem na stłuczkę lub na pieszego. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń to właśnie wyłudzenia komunikacyjne są jedną z najpopularniejszych metod stosowanych przez złodziei. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań, która pomaga ochronić kierowcę przed tego typu zdarzeniem jest posiadania na szybie wideorejestratora. Zazwyczaj gdy przestępca zauważy u swojej ofiary to urządzenie rezygnuje ze swoich działań, bo wie, że nagranie z kamery nie tylko bezapelacyjnie przekreśli szanse na łatwy zarobek, ale skończy się konsekwencjami prawnymi. Warto o tym pamiętać nie tylko z okazji zbliżającego się Dnia Bezpiecznego Kierowcy - podkreśla Łukasz Tetkowski Marketing Manager MiTac Ceu & Dach Europe

Zachowaj płynną jazdę

Jedną z podstawowych przyczyn wypadków jest nadmierna prędkość i związane z nią nagłe hamownie. Zazwyczaj do takiej sytuacji dochodzi, gdy kierowca orientuje się, że zbliża się do radaru. Chcąc uniknąć mandatu gwałtownie redukuje prędkość przez co znajdujący się tuż za nim kierowca nie jest w stanie w porę zareagować i efektem końcowym są dwa rozbite auta. Przed takim scenariuszem chroni funkcja informowania o fotoradarach, która odpowiednio wcześniej informuje kierowcę o tym, iż zbliża się do punktu pomiarowego, przez co ten może stopniowo zredukować prędkość.

Kolejnym miejscem, gdzie albo często dochodzi do niebezpiecznego redukowania prędkości albo przejazd się kończy wysokim mandatem są trasy z odcinkowym pomiarem prędkości. Schemat podróży przez takie drogi zazwyczaj był bardzo prostu. Kierowca wjeżdżał na drogę z odcinkowym pomiarem prędkości. Jej większą część pokonuje ze znaczną prędkością , gdy orientuje się , że przejeżdża za szybko albo gwałtownie hamuje i tamuje ruch albo nerwowo szuka miejsca gdzie mógłby zrobić postój, który uchroni go od mandatu. Dla kierowców, którym wyżej opisana sytuacja wydaje się znajoma, z pewnością przyda się opracowany system informowania o odcinkowym pomiarze prędkości. Kierowca, który będzie posiadał wideorejestrator z funkcją informowania o odcinkowym pomiarze prędkości w trakcie jazdy otrzyma alert dźwiękowy oraz świetlny, że auto znajduje się w strefie pomiaru lub się do niej zbliża. Podobne powiadomienie otrzyma w sytuacji, gdy na weryfikowanym odcinku będzie poruszał się za szybko. Wideorejestrator oszacuje czas i prędkość jaka jest niezbędna, by bezpiecznie i bez mandatu pokonać trasę. Będzie również wiedział jaką długość odcinka pozostała do przejechania. Kolejnym systemem monitorującym , czy nasza prędkość na drodze jest odpowiednia jest FCWS, który w oparciu o zarejestrowany przez kamerę samochodową obraz oceni, czy kierowca nie zbliża się za szybko do auta, które znajduje się przed nim.

Nie zbaczaj z trasy

Wideorejestator nie tylko zmonitoruje czy poruszamy się z odpowiednią prędkością. Przypomni również na przykład o konieczności włączenia świateł. Zasugeruje też przerwę w podróży, by uchronić kierowcę przed utratą koncentracji, która wyniknie ze zmęczenia spowodowanego zbyt długą jazdą. Kolejnym wsparciem przy długich, meczących podróżach jest system LDWS, którego zadaniem jest ostrzec kierowcę przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu. System potrafi rozróżnić linie drogowe znajdujące się na nagraniu. Gdy zbliżymy się do nich wideorejestrator reaguje i wysyła sygnały dźwiękowe oraz wyświetla specjalną ikonę na ekranie. Można śmiało stwierdzić, że te najlepszego wideorejestrartory mogą znacznie ułatwić podróż, jednak trzeba pamiętać, że nawet największe udogodnienia technologiczne nie zastąpią rozwagi za kierownicą.

Materiał przygotowany we współpracy z MiTAC International Corp.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mio

Źródło tekstu: Mio