Siedmiocalowa nawigacja TomTom GO Discover dostępna na polskim rynku

Tradycje nawigacje samochodowe PND dziś nie są już tak popularne jak dekadę czy dwie temu, ale wciąż pojawiają się na rynku urządzenia warte uwagi. TomTom wprowadza do Polski swoją siedmiocalową nawigację GO Discover.

TomTom poinformował o wprowadzeniu na polski rynek urządzenia TomTom GO Discover z nowym 7-calowym ekranem dotykowym o rozdzielczości HD (1280 × 800). Dostępne są także mniejsze warianty z wyświetlaczami 5 i 6 cali.

Urządzenie TomTom GO Discover montuje się na kokpicie samochodu lub na szybie za pomocą uchwytu Click-and-Drive. Producent chwali się, że nawigacja została wyposażona w najbardziej aktualne mapy, jakie może zaoferować nawigacja. Mapy nigdy nie będą starsze niż tydzień i mogą być aktualizowane przez Wi-Fi.

Kierowcy mogą połączyć swój telefon z aplikacją TomTom GO Discover za pośrednictwem Bluetooth i uzyskać dostęp do informacji o ruchu drogowym TomTom oraz usług premium w czasie rzeczywistym. Obejmują one ostrzeżenia o fotoradarach, informacje o cenach paliw, dostępności parkingów poza ulicami oraz punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

TomTom GO Discover 6” i 7” jest dostępny na stronie TomTom.com, w sieciach MediaExpert, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD, Allegro oraz sklepach partnerskich, w cenie 1199 zł (6”) / 1349 zł (7”). Wersja 5-calowa jest dostępna tylko na TomTom.com w cenie 999 zł.

Lista głównych funkcji urządzenia TomTom GO Discover:

Aktualne mapy TomTom World Maps (z częstymi aktualizacjami)

3-krotnie szybsze aktualizacje map przez Wi-Fi w porównaniu z poprzednią generacją

Duży, 7-calowy ekran HD

Usługa TomTom Traffic

Ostrzeżenia o fotoradarach przez 1 rok

Informacje o cenach paliw w czasie rzeczywistym przez 1 rok

Informacje o parkingach poza ulicami w czasie rzeczywistym przez 1 rok

Sterowanie głosem

Comfort View z funkcją prowadzenia po pasie ruchu

Źródło tekstu: TomTom