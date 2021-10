Nextbase 422GW | szybki test kamery samochodowej

Nextbase to brytyjski producent kamer samochodowych, które niedawno zadebiutowały w Polsce. Do moich testów trafił model 422GW, który nagrywa wideo w rozdzielczości 2K i ma kilka dodatkowych, przydatnych funkcji.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 8/10

Polskie drogi nie należą do najbezpieczniejszych, więc warto się zabezpieczyć przed skutkami ewentualnych wypadków czy innych zdarzeń drogowych. Służyć temu może między innymi kamera samochodowa, która zarejestruje wszystko to, co dzieje się przed naszym samochodem. Pomocą może w tym służyć wideorejestrator Nextbase 422GW, oferujący nagrania w rozdzielczości 2K o zadowalającej jakości, a także szereg dodatkowych funkcji.

Kamera Nextbase potrafi wykryć zdarzenie drogowe z udziałem naszego samochodu i w odpowiedni sposób na nie zareagować, na przykład automatycznie wzywając pomoc. Co więcej, bardzo łatwo można wysłać nagranie zdarzenia do naszego ubezpieczyciela – wystarczy w ustawieniach wpisać adres e-mail. Dzięki aplikacji na smartfonie nie będziemy mieć też żadnych problemów, by nagrania obejrzeć na jego ekranie, jeśli 2,5-calowy wyświetlacz kamery okaże się za mały.

Nextbase 422GW kosztuje 799 zł. To największa wada tego urządzenia. Czasem jednak warto sięgnąć głębiej do kieszeni, by zadbać o własne bezpieczeństwo.

Wady:

Ruch kamery w mocowaniu jest w niektórych płaszczyznach mocno ograniczony,

Przestarzały port mini USB do zasilania,

Brak własnej pamięci do zapisywania nagrań,

Bardzo słaba bateria,

Wysoka cena.

Zalety:

Kompaktowe rozmiary i atrakcyjny wygląd,

Mocowanie do uchwytu za pomocą magnesu,

Czytelny dotykowy wyświetlacz 2,5”,

Przyzwoita jakość obrazu na nagraniach wideo i łatwe ich przeglądanie na ekranie kamery lub smartfonie,

Moduł GPS, funkcje dodatkowe,

Obsługa za pomocą Alexy,

Funkcjonalna aplikacja na smartfony,

Łatwa aktualizacja oprogramowania systemowego.

Nextbase 422GW – wygląd i specyfikacja

Kamera samochodowa Nextbase 422GW przypomina mały, kompaktowy aparat fotograficzny, więc aż szkoda, że nie ma tu większej baterii, by dało się tego urządzenia używać również z dala od zewnętrznego zasilania. Na tylnej ściance znajduje się duży, 2,5-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, służący do podglądu obrazu z kamery. Obiektyw zamontowany jest po przeciwnej stronie, razem z miejscem na przyłączenie uchwytu. Pod ekranem znajdziemy duży przycisk do szybkiego zapisu aktualnego nagrania do chronionego folderu.

Na bokach kamery producent umieścił złącza i przyciski. Po lewej stronie jest włącznik oraz slot na kartę pamięci microSD, natomiast po prawej – złącze miniHDMI, które może służyć między innymi do podłączenia dodatkowego akcesorium, na przykład tylnej kamery. Na górze jest port mini USB (identyczny jest w podstawce), a na dole mały przycisk do resetowania ustawień.

Najważniejsze dane techniczne:

Obudowa z tworzywa sztucznego,

Wymiary: 82 x 46 x 47 mm, masa: 105 g,

Kamera podłączana do uchwytu magnetycznie, uchwyt przyklejany do szyby samochodowej taśmą dwustronną lub przyssawką,

2,5-calowy dotykowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 732 x 240 pikseli (308 ppi),

Obsługa kart pamięci microSD do 128 GB (Klasa 10),

Czujnik Colour CMOS 4 Mpix (2688 x 1520 pikseli), obiektyw 5G 130° z przysłoną f/1.3,

Nagrania 2K(2450 x 1440)@30fps, FullHD (1920 x 1080)@60fps, format MP4,

Odbiornik GPS (podwójny), czujnik przeciążenia, tryb inteligentnego parkowania, automatyczne włączanie/wyłączanie, wbudowany mikrofon i głośnik, usługa chmury Nextbase, funkcja SOS, MyNextbase Connect, dodatkowe akcesoria,

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi,

Zasilanie przez port miniUSB 5V / 1,5 A,

Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 3,7 V / 280 mAh (wystarcza na około 15 minut nagrywania).

Testowana kamera ma kolor czarny. W kartonowym pudełku znalazły się też akcesoria potrzebne do korzystania z urządzenia, takie jak zasilacz podłączany do gniazda zapalniczki samochodu z nieodłączalnym przewodem z wtyczką miniUSB (4 m), dodatkowy przewód USB i uchwyt z zasilaniem Click and Go. W komplecie znalazła się również dodatkowa taśma dwustronna do przyklejenia mocowania do szyby, przyssawka (jako alternatywa dla taśmy klejącej), narzędzie do porządkowania kabli oraz krótka instrukcja obsługi (również po polsku). Razem z zestawem otrzymałem kartę pamięci microSD o pojemności 32 GB.



Pierwsze uruchomienie, aplikacja mobilna

Aby rozpocząć korzystanie z kamery Nextbase 422GW, wystarczy ją umieścić w samochodzie pod przednią szybą i podłączyć zasilanie (wymagane parametry to 5 V i 1,5 A). Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na to, że uchwyt do kamery umożliwia jej ograniczony ruch, więc warto poświęcić chwilę, by przymocować go do szyby w odpowiednim położeniu (szczególnie, jeśli użyjemy taśmy klejącej). Zaletą za to jest mała odległość między obiektywem i szybą, dzięki czemu lepiej widać to, co się za nią znajduje.

Warto jednak zajrzeć do ustawień. Tu znajdziemy opcje związane z jakością i długością nagrań wideo (do 2K@30fps, filmy o długości 1, 2 lub 3 minut) oraz tym, co ma być dołączone do nagrań (dźwięk, godzina, prędkość, lokalizacja itp.). Tu również ustawimy czułość G-Sensora – on decyduje o tym, czy dane nagranie zostanie zapisane w chronionym folderze jako zapis zdarzenia drogowego. Asystent kierowcy zawiera funkcje Emergency SOS oraz kamerę cofania (jeśli ją dołączymy). W ustawieniach ogólnych jest też Tryb Parkowania, który nagra film, gdy kamera wykryje ruch zaparkowanego samochodu.



Opcja Połącz aplikacje służy do połączenia kamery z aplikacją MyNextbase. W tym celu wystarczy zainstalować ją na smartfonie, uruchomić i postępować według wskazówek – każdy powinien sobie z tym poradzić. Smartfon łączy się z kamerą przez Bluetooth, co pozwala między innymi skonfigurować funkcje Emergency SOS (wykrycie wypadku spowoduje powiadomienie służb ratowniczych, wskazując im miejsce zdarzenia) oraz automatyczną synchronizację i detekcję wypadku (wysyła nagrania bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli podamy jego adres e-mail).



MyNextbase służy również do przeglądania nagrań na kamerze (po połączeniu się z nią przez Wi-Fi). Wybrane filmy możemy skopiować do pamięci telefonu, by je potem obejrzeć z dala od kamery Nextbase. Aplikacje pozwala również w prosty sposób zaktualizować oprogramowanie kamery, a także zmienić jej ustawienia.



Drugą aplikacją, z którą można połączyć kamerę Nextbase 422GW, jest Alexa. Dzięki temu można kamerą sterować za pomocą asystenta głosowego firmy Amazon.

Wideorejestrator w trasie, jakość nagrań

Głównym zadaniem kamery samochodowej Nextbase 422GW jest nagrywanie tego, co dzieje się przed naszym samochodem. Filmy o długości 1, 2 lub 3 minut mogą być zapisywane w jakości 2K@30fps lub 1080p@30/60fps. Domyślnie włączone jest zapisywanie wszystkich nagrań także w rozdzielczości 848 x 480 pikseli, które potem jest łatwiej przesłać e-mailem (minutowe nagranie zajmuje 20 MB). Nagrywać można z dźwiękiem lub bez dźwięku.

Gdy wyczerpie nam się pamięć na karcie microSD, najstarsze nagrania są zastępowane przez te najnowsze. Z kolei jeśli kamera wykryje wypadek, nagranie trafi do chronionego folderu, z którego nie zostanie usunięte automatycznie (chyba, że na karcie pamięci będą tylko takie nagrania i skończy się miejsce).



Jakość nagranych klipów wideo w rozdzielczości 2K i FullHD mocno zależy od warunków oświetleniowych. W słoneczny dzień wszystko dokładnie widać, a odczytanie numerów rejestracyjnych mijanych samochodów lub znajdujących się przed nami jest bardzo łatwa. Gorzej, jeśli światło słoneczne odbija się bezpośrednio od tablicy. Gorzej z tym jest w nocy, jednak jeśli samochód znajduje się tuż przed naszym pojazdem, to również da się odczytać jego numery. Przykładowe nagrania z dnia i nocy poniżej.

A jak działa funkcja Emergency SOS? Na szczęście nie miałem okazji się przekonać, czego i Wam życzę. Na pierwszy rok dostajemy tę funkcję za darmo (taka jest informacja w aplikacji, na stronie internetowej jest mowa o 3 miesiącach), potem trzeba opłacić subskrypcję. W Wielkiej Brytanii to 2,99 funta miesięcznie.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis