Realme Smart Cam 360° to inteligentna kamera z funkcją… wzmacniacza Wi-Fi

Realme, niczym Xiaomi, stara się zdobyć użytkowników nie tylko smartfonami, ale także sprzętem smart home. Teraz katalog urządzeń z tej kategorii powiększył się o inteligentną kamerę Realme Smart Cam 360°.

Realme Smart Cam 360° to najnowsza propozycja AiOT w portfolio marki. Urządzenie trafiło do sprzedaży w cenie 229 złotych i można je znaleźć w ofercie oficjalnych internetowych sklepów marki: sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.

Producent przekonuje, że Realme Smart Cam 360° świetnie nadaje się do monitoringu domowego. Urządzenie wyposażono w podwójne silniki, które pozwalają na swobodne obracanie się kamery we wszystkich kierunkach. Kamera rejestruje obraz w jakości Full HD (1080p). Pole widzenia to 110° w pionie oraz niemalże 360° w poziomie. To sprawia, że możliwe jest monitorowanie całego pomieszczenia niezależnie od miejsca instalacji kamery. Realme zastosowało specjalny algorytm odpowiedzialny za niwelowanie efektu zniekształceń na krawędziach rejestrowanego obrazu. Dodatkowo jego jakość zwiększa technologia WDR poprawiająca czytelność nagrania rejestrowanego w trudnych warunkach oświetleniowych.

W zupełnych ciemnościach Realme Smart Cam 360° monitoruje otoczenie w podczerwieni, dzięki której pomieszczenie jest widoczne w odległości do 10 metrów. Oprócz obrazu kamera rejestruje również dźwięk i jest wyposażona w głośnik, co otwiera możliwość transmisji dwukierunkowej.

Realme Smart Cam 360° jest w stanie wykryć ruch w pełnym polu widzenia, a także zidentyfikować ludzką postać i odróżnić ją np. od zwierząt domowych. Gdy urządzenie rozpozna intruza, jest w stanie śledzić go w czasie rzeczywistym, aktywując jednocześnie dyskretny alarm w aplikacji mobilnej. Kontrola tego, co dzieje się w pomieszczeniu jest dostępna z poziomu smartfonu, włącznie z personalizacje powiadomień (np.: wykrycie ruchu, aktywacja dźwiękiem). Poprzez aplikację mobilną można też skierować ostrzeżenie do intruza, skontaktować się z domownikami lub z odezwać się do pozostawionego w domu zwierzaka.

Kamera ma jeszcze jedną ciekawą funkcję. Realme Smart Cam 360° wyposażona została w zintegrowany wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Pozwala on na wykorzystanie pojedynczej kamery jako repeatera w przypadku łączenia kilku urządzeń w sieć monitoringu domowego.

W zależności od potrzeb kamerę można zainstalować w układzie klasycznym lub odwrócić w pionie o 180° (instalacja sufitowa). Realme Smart Cam 360° waży jedynie 190 gramów.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme