Kamera internetowa? Sprawdź polecane modele w 2021 roku

Jaką kamerę internetową warto kupić w 2021 roku? Ogromny popyt sprawił, że ceny wzrosły nawet kilkukrotnie, ale pomimo tego jest z czego wybierać.

Kamera internetowa jest w ostatnim czasie produktem pierwszej potrzeby. Nauka i zdalna praca stworzyły niemal obowiązek kupna sprzętów, które pozwolą na wykonywanie obowiązków zawodowych z własnych czterech ścian. Wśród nich znalazły się tak laptopy, jak i kamery internetowe i o ile ceny tych pierwszych pozostały na niezmienionym poziomie, tak te drugie podrożały czasami nawet kilkukrotnie. Pomimo tego podjęliśmy się trudnego zadania przeglądu dostępnych modeli i polecenia kilku naszym zdaniem najciekawszych.

Tradycyjnie bierzemy pod uwagę ceny w dużych i znanych sklepach. Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, jednak znana marka daje mniejsze ryzyko jakichkolwiek problemów czy to z samą dostępnością, dostawą, czy nawet późniejszą reklamacją. Poza tym większe sklepy są mniej podatne na ewentualne wahania cen, chociaż nie da się ukryć, że w nich również do nich dochodzi. W tym przypadku nie zakładamy żadnego pułapu cenowego.

Chcemy polecić naszym zdaniem najlepsze w tym momencie kamery internetowe w różnych kwotach.

Kamery poukładaliśmy od najdroższych do najtańszych, Wy zaś możecie wskazać najlepsze Waszym zdaniem modele w dołączonej niżej ankiecie.

Logitech Brio – kamerką internetowa z 4K Ultra HD

Nie będę ukrywał, kamerka Logitech Brio znalazła się w tym zestawieniu tylko i wyłącznie z jednego powodu – możliwości, które wyróżniają ją na tle konkurencji. To między innymi rozdzielczość 4K Ultra HD, 5-krotny zoom, obsługa HDR, automatyczne dostosowywanie ustawień w zależności od oświetlenia, dwa mikrofony wielokierunkowe z redukcją szumów, futerał podróżny w zestawie, osłona wizjera, funkcja zastępowania tła (wirtualny green screen), czy też dwa kąty widzenia do wyboru: 78 oraz 90 stopni. Niestety, w parze z dużymi możliwościami idzie wysoka cena ponad 1000 złotych.

Specyfikacja:

Rozdzielczość: 4K Ultra HD (4096 × 2160)

Mikrofon: Tak (stereo)

Kąt widzenia: 78 i 90 stopni

Złącze: USB 3.0

Wymiary: 102 × 27 × 27 mm

Masa: 63 gramy

Gwarancja: 24 miesiące

Cena: 1000 zł

Logitech C920 Pro – wciąż najpopularniejsza?

Logitech C920 Pro to przez wiele lat był wybór numer jeden wśród wielu użytkowników, w tym nawet streamerów. Problem polega na tym, że w tym momencie za ten model trzeba zapłacić aż 500-600 złotych. Wystarczy przejrzeć historię w porównywarkach cenowych, aby przekonać się, że w marcu 2020 roku było to zaledwie 200-250 złotych. Tak różnica boli, ale nie zmienia to faktu, że to wciąż jedna z najpopularniejszych kamerek internetowych na rynku.

Specyfikacja:

Rozdzielczość: Full HD (1920 × 1080)

Mikrofon: Tak (stereo)

Kąt widzenia: 78 stopni

Złącze: USB 2.0

Wymiary: 94 × 71 × 43,3 mm

Masa: brak danych

Gwarancja: 12 miesięcy

Cena: 499 zł

Razer Kiyo – kamerka dedykowano graczom

Razer reklamuje swoją kamerkę jako model dedykowany streamerom i nie ma czemu się dziwić, w końcu to marka, która w swoim portfolio ma przede wszystkim sprzęty dla graczy. Nie oznacza to jednak, że nie można jej używać również do pracy. Wadą jest wysoka cena, bowiem zakup Razer Kyio wiąże się z wydatkiem rzędy 500-600 zł.

Specyfikacja:

Rozdzielczość: Full HD (1920 × 1080)

Mikrofon: Tak (stereo)

Kąt widzenia: 81,6 stopni

Złącze: USB 2.0

Wymiary: 94 × 71 × 43,3 mm

Masa: brak danych

Gwarancja: 24 miesiące

Cena: 499 zł

