Nextbase wprowadza swoje zaawansowane kamery samochodowe do Polski

Nextbase to wiodący, europejski producent kamer samochodowych, który właśnie wchodzi na Polski. W naszym kraju można kupić sześć modeli kamer oraz dodatki do nich.

Brytyjski Nextbase wkracza do Polski z nową linią produktów serii 2. W jej skład wchodzi 6 kamer samochodowych – 122HD, 222, 322GW, 422GW, 522GW oraz najnowsza 622GW o rozdzielczości 4K. Wszystkie zostały wyposażone w inteligentny tryb parkowania, modele z oznaczeniem GW mają moduły GPS (10 Hz) i Wi-Fi. W swoich produktach firma koncentruje się na zapewnieniu najwyższej możliwej jakości obrazu bez względu na porę dnia oraz warunki atmosferyczne. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu autorskiego oprogramowania oraz współpracy z firmą Ambarella – wiodącym producentem półprzewodników na świecie.

Cieszymy się, że z naszymi wysokiej klasy kamerami samochodowymi debiutujemy na polskim rynku. To dla nas idealne miejsce do rozwoju terytorialnego obszaru naszego działania. Polska jest rynkiem z dużą chłonnością i miejscem dla nowego gracza klasy premium. Przychodzimy z unikalną technologię, która wzniesie branżę wideo rejestratorów jazdy na wyższy poziom. Z niecierpliwością czekamy na to, aby pomóc polskim kierowcom nie tylko jeździć mądrzej, ale przede wszystkim bezpieczniej.

– powiedział Richard Browning, dyrektor generalny Nextbase



Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić kierowcom bezpieczeństwo na drogach przy użyciu odpowiednich narzędzi. Produkty Nextbase zostały zaprojektowane z myślą o dobrym samopoczuciu i bezpieczeństwie kierowcy.

– dodał Laszlo Szalontai, dyrektor sprzedaży w Polsce

Nextbase 622GW

Najważniejsze funkcje kamer samochodowych Nextbase serii 2:

Emergency SOS – w przypadku poważnej kolizji lub wypadku technologia ta może uratować życie pasażerom. Wówczas automatycznie służby ratunkowe zostają poinformowane o wypadku oraz o dokładnej lokalizacji pojazdu za sprawą wbudowanego w kamerę nadajnika GPS. Ułatwiając służbom uzyskanie kluczowych informacji użytkownik może wprowadzić w system informacje medyczne takie jak grupa krwi czy historia chorób.

Funkcja AutoSync to kolejną znacząca nowość w branży kamer samochodowych. Wykorzystuje ona technologię Bluetooth do automatycznego przesyłania plików wideo z konkretnym zdarzeniem na drodze bezpośrednio na smartfon użytkownika. Filmy można przeglądać na dedykowanej aplikacji mobilnej MyNextbase oraz łatwo udostępniać je stronom trzecim, na przykład Policji.

Sterowanie głosowe. Nextbase w swoich produktach oferuje integrację z asystentem głosowym Amazon Alexa. Kierowca dzięki tej funkcji ma możliwość zapisywania nagrań wideo, odtwarzania muzyki, wykonywania połączeń telefonicznych, a nawet obsługi urządzeń smart home za pomocą swojego głosu.

Tryb parkowania – rejestruje wstrząsy lub fizyczne ruchy pojazdu, gdy samochód jest zaparkowany. Zapewnia kierowcom ochronę poprzez aktywację nagrywania wideo, gdy dojdzie do stłuczki, a nawet wówczas gdy w pojeździe nie ma kierowcy.

Intuicyjne i zaawansowane oprogramowanie MyNextbase. W jego skład wchodzi aplikacja na urządzenia mobilne (MyNextbase Connect) oraz odtwarzacz wideo na komputery (MyNextbase Player). Użytkownik otrzymuje również wersję do edycji i bezpłatną pamięć masową w chmurze, która gwarantuje bezpieczne przechowywanie nagrań z kamery samochodowej.

To co wyróżnia debiutującą w Polsce markę Nextbase na tle konkurencji to modułowość jej produktów. W sprzedaży dostępne są kompatybilne ze sobą kamery oferujące widok bezpośrednio z wnętrza auta oraz kamery cofania. Wystarczy zsynchronizować je z główną kamerą, aby cieszyć się większą ochroną pojazdu i pasażerów.

Tylna kamera

Kamera cofania

Poza rejestrowaniem podróży samochodowych, kamery samochodowe Nextbase to również zaawansowane funkcje i moduły przekształcające samochód w inteligentny pojazd. W ofercie znaleźć można akcesoria, w tym karty SD, filtry polaryzacyjne, pokrowce oraz okablowanie.

Dostępność i ceny

Kamery samochodowe Nextbase dostępne są w sieciach MediaMarkt, MediaExpert, Komputronik oraz X-kom, na Allegro, a także u wybranych partnerów handlowych w następujących sugerowanych cenach katalogowych:

Nextbase 122HD – 299 zł ,

, Nextbase 222 – 399 zł ,

, Nextbase 322GW – 599 zł ,

, Nextbase 422GW – 799 zł ,

, Nextbase 522GW – 899 zł ,

, Nextbase 622GW – 1199 zł.

Nextbase 522GW

Porównanie modeli

Model Nextbase 622GW Nextbase 522GW Nextbase 422GW Nextbase 322GW Nextbase 222 Nextbase 120HD Rozdzielczość 4K@30fps

1440p@60fps

1080p@120fps 1440p@30fps

1080p@60fps 1080p@60fps

720p@60fps 1080p@30fps

720p@60fps 720p@30fps Ekran Dotykowy, 3", HD IPS Dotykowy, 2,5", HD IPS 2,5", HD IPS 2", LED Wi-Fi Wi-Fi QuickLink Nie Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 Nie GPS Tak, 10 Hz Nie Tryb parkingowy Inteligentny tryb parkingowy System SOS Tak Nie Łączność z Alexą Wbudowana Nie Filtr polaryzacyjny Wbudowany Kompatybilny Nie Kąt widzenia 140° 120° Obiektyw 6-warstwowy, f/1.3 6-warstwowy, f/1.6 4-warstwowy, f/2.2 Kompatybilność z modułami Kamera tylnej szyby, kamera skierowana do tyłu, kamera widoku kabiny Nie



Źródło zdjęć: Nextbase

Źródło tekstu: Nextbase