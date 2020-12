Xblitz S10 Duo, nowy wideorejestrator z dwoma kamerami

Xblitz, polski producent elektroniki użytkowej, wprowadził do swojej oferty wideorejestrator samochodowy wyposażony w dwie kamery. Pierwsza z nich znajduje się standardowo w obudowie wideorejestratora. Drugą montujemy na przykład na klapie bagażnika. Dzięki temu Xblitz S10 Duo nagra to, co dzieje się przed, jak i za pojazdem. Tylny obiektyw może być wykorzystywany jako kamera cofania.

Xblitz S10 Duo to rejestrator samochodowy, który składa się z dwóch obiektywów. Obie kamery nagrywają obraz w rozdzielczości Full HD i pozwalają na zapis tego, co dzieje się za nami, jak i przed maską samochodu. Tylna kamera ma również dodatkową funkcję. Po wrzuceniu wstecznego biegu wideorejestrator można wykorzystać jako kamerę cofania podczas manewrowania na wąskich parkingach.

Zobacz: Mio MIVue 812 - nowy wideorejestrator 60 FPS

Xblitz S10 Duo łączy się z uchwytem za pomocą magnetycznego złącza wielostykowego. To oznacza przede wszystkim możliwość szybkiego demontażu wideorejestratora bez konieczności odpinania przewodów.

Tak jak w innych tego typu urządzeniach, Xblitz S10 Duo oferuje funkcję nagrywania w pętli. Stare materiały wideo są nadpisywane przez nowe filmy. Dzięki temu nie musimy martwić się o to, że karta pamięci zapełni się, a my nie nagramy ważnego zdarzenia. Za ochronę kluczowych nagrań odpowiada G-Sensor, który wykrywa kolizje i zabezpiecza pliki przed usunięciem, bądź nadpisaniem. Materiały wideo zapisywane są na karcie pamięci microSD do 128 GB.

Zobacz: Navitel R250 DUAL – rejestrator z podwójnym nagrywaniem i trybem nocnym

Xblitz S10 Duo rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD i kącie widzenia 150 stopni z przodu oraz 120 stopni z tyłu. Dzięki temu na nagraniu zobaczymy detale, takie jak na przykład numery rejestracyjne czy inne niezbędne informacje, niezależnie od tego, czy auto było na drugim pasie, czy na poboczu.

W uzyskaniu wysokiej jakości nagrań pomaga przede wszystkim sześć szklanych soczewek i sensor Sony Starvis IMX307, który zapewnia odpowiednią jakość zarówno w dzień, jak i w nocy.

Kamera wyposażona jest w wyświetlacz 2,4-cala, który zapewnia podgląd nagrania w czasie rzeczywistym i ułatwia parkowanie podczas aktywacji trybu parkingowego.

Zobacz: Mi Vue 846 - nowy rejestrator Mio z odcinkowym pomiarem prędkośc

Kamera dostępna jest na stronie producenta oraz w sieci Media Markt. Sugerowana cena wynosi 449 zł.

Zobacz: Xblitz Move 4K Plus to kamera sportowa dla aktywnych

Specyfikacja techniczna Xblitz S10 Duo

Procesor: NTK96675

Sensor: Sony Starvis IMX307

Ekran 2,4 cala

Rozdzielczość nagrywania obydwu kamer: Full HD 1080p

Obiektyw szklany 6G

Kąty widzenia: przód 150° / tył 120°

Obsługa kart microSD do 128 GB

Automatyczny start/stop

Nagrywanie w pętli

G-Sensor

Jakość wideo WDR

Magnetyczny uchwyt

Superkondensator

Zobacz: Navitel R1050 - mały wideorejestrator o dużych możliwościach

Zobacz: Navitel R300 GPS - test rejestratora samochodowego z ostrzeganiem o radarach i prędkościomierzem