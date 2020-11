Mi Vue 846 - nowy rejestrator Mio z odcinkowym pomiarem prędkośc

Mio MiVue 846 posiada pasywny i aktywny tryb parkingowy, a obraz nagrywa w 60FPS. Jak podaje producent, przeznaczony jest dla kierowców, którzy szukają"dyskretnego wideorejestratora, zapewniającego wysoką jakość nagrań przy szybkiej i dynamicznej jeździe". Jakie ma parametry?

Mio MiVue 846 to kamera samochodowa z wyświetlaczem o przekątnej 2.7". Łatwy montaż powinien umożliwić uchwyt typu "Quick Click", a dzięki regulowanemu kątowi obiektywu bez trudu można dopasować położenie w stosunku do szyby pojazdu. W urządzeniu zastosowano matrycę Sony premium STARVIS CMOS. Szeroki kąta widzenia (150°) w połączeniu z przysłoną F:1,8 oraz autorską technologią Mio Night Vision Pro umożliwia otrzymanie nagrań rejestrujących w bogatej kolorystyce oraz wysokim kontrastem nie tylko drogę, ale także niemal wszystko, co znajduje się obok niej. Wspomniana technologia Mio Night Vision Pro w połączeniu z automatycznym dostrajaniem obrazu mają umożliwić wyraźne nagrywanie trasy nawet przy niewielkiej wiązce światła padającej na soczewki.

Na tym nie koniec zalet. Mamy tu wbudowaną i na bieżąco aktualizowaną bazę fotoradarów, a także funkcję informowania o odcinkowym pomiarze prędkości, co ma ochronić kierowcę przed otrzymaniem mandatu za zbyt szybką jazdę. Mio MiVue 846 pokazuje dystans oraz czas (w sekundach) do zbliżającego się fotoradaru, ponadto wskazuje ograniczenie prędkości oraz dostarcza informacji o średniej prędkości na mierzonym odcinku. Kolejna warta uwagi rzecz to system wspomagania kierowcy ADAS, który między innymi ostrzega o zmianie pasa ruchu. Funkcja nagrywania obrazu w momencie uruchomienia silnika eliminuje konieczność ręcznego uruchamiania kamery, a wbudowany moduł GPS rejestruje czas i miejsce, gdzie dany film został nagrany.

Zobacz: Xblitz Move 4K Plus to kamera sportowa dla aktywnych

Mio MiVue 846 ma dwa tryby parkingowe: aktywny i pasywny. Dzięki zastosowaniu pasywnego, wideorejestrator po zgaszeniu silnika przechodzi w stan czuwania i w momencie zarejestrowania drgań zwiastujących stłuczkę czy obtarcie - automatycznie zapisuje to zdarzenie. Baterii wbudowana w urządzenie może chronić nasze auto do 48 godzin. Dodatkowo do tego modelu można podłączyć kamerę tylną Mio MiVue A50, która nagra wszystko to, co dzieje się podczas jazdy również za autem.

Wideorejestrator Mio MiVue 846 będzie dostępny w wybranych sieciach handlowych w cenie w cenie 749 zł. Do końca grudnia w ramach akcji Cashback można otrzymać nawet do 250 złotych zwrotu za zakupiony sprzęt.

Zobacz: Navitel R250 DUAL – rejestrator z podwójnym nagrywaniem i trybem nocnym