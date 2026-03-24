Sprzęt

Razer znowu ucieka konkurencji. Te parametry to absolutny killer

W grach rankingowych o wygranej lub przegranej potrafią decydować ułamki sekund. I to właśnie do takich zastosowań są debiutujące dziś peryferia.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Niekwestionowany lider na rynku sprzętu dla graczy przygotował nowe peryferia. Tym razem Razer ma dla nas myszkę oraz podkładkę, które powstały we współpracy z legendami e-sportu - Lee "Faker" Sang-Hyeokiem, znanym z League of Legends oraz Nikolą "NiKo" Kovačem, kojarzonym z Counter-Strike'a. To nie jest sprzęt dla niedzielnych grajków.

Dalsza część tekstu pod wideo

To propozycja stworzona z myślą o praworęcznych osobach

Razer Viper V4 Pro to bezprzewodowy gryzoń o wymiarach 127,1 x 63,9 x 39,9 mm i masie poniżej 50 g. Oferuje on 6 programowalnych przycisków. Zastosowano tutaj sensor Focus Pro 3 generacji, który oferuje rozdzielczość do 50 000 DPI, maksymalną prędkość do 930 IPS i przyśpieszenie do 90 G. To parametry, których próżno szukać u konkurencji.

Dopełniają to przełączniki optyczne 4. generacji o żywotności do 100 milionów kliknięć, wbudowany akumulator pozwalający na 180 godzin pracy na jednym ładowaniu, ślizgacze w 100% z PTFE oraz częstotliwość raportowania 8000 Hz. Zabrakło jednak podświetlenia RGB LED.

Razer Gigantus V2 Pro to materiałowa podkładka na biurko o wymiarach 500 x 480 x 4 mm. Do wyboru jest pięć wariantów, drastycznie różniących się parametrami: Max Control - maksymalna kontrola i precyzja, Control - stabilne mikro-ruchy, Balance - uniwersalny balans, Speed - szybkie ruchy oraz Max Speed - ekstremalna szybkość.

Opisywane akcesoria trafiły już do sprzedaży. Razer Viper V4 Pro wyceniono w Polsce na 769 złotych i do wyboru mamy czarną oraz białą wersję kolorystyczną, a Razer Gigantus V2 Pro powinien kosztować ok. 259 złotych.

razer myszka bezprzewodowa myszka dla graczy podkładka gamingowa Razer Gigantus V2 Razer Viper V4 Pro
Źródła zdjęć: Razer
Źródła tekstu: Razer, oprac. własne