Razer znowu ucieka konkurencji. Te parametry to absolutny killer
W grach rankingowych o wygranej lub przegranej potrafią decydować ułamki sekund. I to właśnie do takich zastosowań są debiutujące dziś peryferia.
Niekwestionowany lider na rynku sprzętu dla graczy przygotował nowe peryferia. Tym razem Razer ma dla nas myszkę oraz podkładkę, które powstały we współpracy z legendami e-sportu - Lee "Faker" Sang-Hyeokiem, znanym z League of Legends oraz Nikolą "NiKo" Kovačem, kojarzonym z Counter-Strike'a. To nie jest sprzęt dla niedzielnych grajków.
To propozycja stworzona z myślą o praworęcznych osobach
Razer Viper V4 Pro to bezprzewodowy gryzoń o wymiarach 127,1 x 63,9 x 39,9 mm i masie poniżej 50 g. Oferuje on 6 programowalnych przycisków. Zastosowano tutaj sensor Focus Pro 3 generacji, który oferuje rozdzielczość do 50 000 DPI, maksymalną prędkość do 930 IPS i przyśpieszenie do 90 G. To parametry, których próżno szukać u konkurencji.
Dopełniają to przełączniki optyczne 4. generacji o żywotności do 100 milionów kliknięć, wbudowany akumulator pozwalający na 180 godzin pracy na jednym ładowaniu, ślizgacze w 100% z PTFE oraz częstotliwość raportowania 8000 Hz. Zabrakło jednak podświetlenia RGB LED.
Razer Gigantus V2 Pro to materiałowa podkładka na biurko o wymiarach 500 x 480 x 4 mm. Do wyboru jest pięć wariantów, drastycznie różniących się parametrami: Max Control - maksymalna kontrola i precyzja, Control - stabilne mikro-ruchy, Balance - uniwersalny balans, Speed - szybkie ruchy oraz Max Speed - ekstremalna szybkość.
Opisywane akcesoria trafiły już do sprzedaży. Razer Viper V4 Pro wyceniono w Polsce na 769 złotych i do wyboru mamy czarną oraz białą wersję kolorystyczną, a Razer Gigantus V2 Pro powinien kosztować ok. 259 złotych.