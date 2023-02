Najdroższa i najlepsza karta graficzna? 3dfx Vodoo 5 6000!

Jaka jest najdroższa konsumencka karta graficzna sprzedawana w ostatnim czasie? Odpowiedź jest dość zaskakująca. To wyjątkowy prototyp od legendarnego 3dfx.

3dfx Interactive to nazwa znana starszym czytelnikom Telepolis. Była to amerykańska firma działająca w latach 1994 - 2002, która produkowała jedne z najlepszych na rynku akceleratorów graficznych (a później kart graficznych). W pewnym momencie przełomowe rozwiązania Amerykanów wyznaczały standardy na rynku.

3dfx Voodoo 5 6000 mógł być killerem swojej generacji

Niestety szereg złych decyzji, opóźnień i błędów sprawił, że 3dfx przegrało wyścig zbrojeń w starciu z NVIDIĄ oraz ATI. W końcu firma ogłosiła bankructwo, a jej własność intelektualna została wykupiona przez Zielonych. Inżynierowie odeszli zaś do konkurencji, dając podwaliny między innymi pod serię GeForce FX.

Mimo wszystko co jakiś czas na rynek trafiają prototypy nad którymi pracowało 3dfx Interactive, a które nigdy oficjalnie nie trafiły do masowej sprzedaży. Tym razem na platformie aukcyjnej eBay pojawił się model 3dfx Voodoo 5 6000. Końcowa cena wyniosła 15 000 dolarów, czyli równowartość około 66 725 złotych.

3dfx Voodoo 5 6000 to jednoslotowa karta graficzna wyposażona w cztery rdzenie VSA-100 (Napalm 30). Każdy z nich z 14 milionami tranzystorów, a więc byłby to jeden z najbardziej zaawansowanych układów tamtych czasów. Dopełnia to aż 128 MB pamięci VRAM, a więc bardzo dużo jak na rynek konsumencki. Całość powinna bez problemu wygrywać z układami NVIDIA GeForce 2 GTS/Ultra czy ATI Radeon 7500.

Egzemplarz sprzedawany na eBay'u to prototyp z oznaczeniem "3700A". Sprzedający twierdzi, że całość została przerobiona przez inżyniera Hanka Semenca tak by w pełni obsługiwać wygładzanie FSAA x8. Prócz tego naprawiono wiele znanych błędów. Tak czy siak to już tylko zwykła ciekawostka i kawałek historii.

Zobacz: GELID IceCap Pro to wyjątkowy układ chłodzenia dla SSD

Zobacz: Corsair HS65 i HS55 to lekkie, bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ebay

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne