Lidl rzucił mega przydatny gadżet za 19,90 zł. Nic, tylko brać

Uwaga — waga

Mowa o cyfrowej wadze kuchennej marki Silvercrest, która zważy składniki twoich potraw z dokładnością co do grama. Można na niej ważyć rzeczy do 5 kg. W dniach od 7 do 13 sierpnia waga ta pojawi się w sklepach stacjonarnych, zatem warto jej wypatrywać w pobliskich dyskontach. Ze względu na niską cenę - 19,90 zł sprzęt tego typu może rozchodzić się niczym świeże bułeczki. Dlatego lepiej nie odkładać planów zakupowych na ostatnią chwilę.

Posiłki skrojone na miarę

Ten konkretny model wagi cyfrowej poleca aż 96 procent klientów. Uważają oni wszyscy, że jest to sprzęt, który zdecydowanie warto posiadać w domu. Chwalą go nie tylko za cenę, ale za dokładność pomiarów oraz estetyczny wygląd. Wszyscy recenzujący zgadzają się też co do jednego — warto ją mieć w domu.

Dokładna waga. W dodatku bardzo ładna. Prosta w użyciu i w utrzymaniu czystości. - mówi jeden z użytkowników.

Waga posiada czytelny i duży wyświetlacz LCD. Ma funkcję automatycznego włączania, tarowania, automatyczne zerowanie i wskaźnik przeciążenia. Obsługa jest prosta i całkowicie intuicyjna. Sprzęt włączamy jedynie poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.