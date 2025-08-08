Sprzęt

Lidl rzucił mega przydatny gadżet za 19,90 zł. Nic, tylko brać

Nasza kuchnia to nasze królestwo. Okazuje się, że istnieje jeden sprzęt, który jest w stanie poprawić nasz komfort przygotowywania posiłków. W tym tygodniu Lidl rzucił ten rodzaj sprzętu naprawdę za małe pieniądze.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:10
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lidl rzucił mega przydatny gadżet za 19,90 zł. Nic, tylko brać

Uwaga — waga

Mowa o cyfrowej wadze kuchennej marki Silvercrest, która zważy składniki twoich potraw z dokładnością co do grama. Można na niej ważyć rzeczy do 5 kg. W dniach od 7 do 13 sierpnia waga ta pojawi się w sklepach stacjonarnych, zatem warto jej wypatrywać w pobliskich dyskontach. Ze względu na niską cenę - 19,90 zł sprzęt tego typu może rozchodzić się niczym świeże bułeczki. Dlatego lepiej nie odkładać planów zakupowych na ostatnią chwilę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Posiłki skrojone na miarę

Ten konkretny model wagi cyfrowej poleca aż 96 procent klientów. Uważają oni wszyscy, że jest to sprzęt, który zdecydowanie warto posiadać w domu. Chwalą go nie tylko za cenę, ale za dokładność pomiarów oraz estetyczny wygląd. Wszyscy recenzujący zgadzają się też co do jednego — warto ją mieć w domu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Waga kuchenna SMEG KSF01CRWW Kremowy
Waga kuchenna SMEG KSF01CRWW Kremowy
0 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 849 zł
Waga kuchenna TEFAL BC50D2V0
Waga kuchenna TEFAL BC50D2V0
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Waga kuchenna ADLER AD 3134
Waga kuchenna ADLER AD 3134
0 zł
81.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 81.98 zł
Advertisement

Dokładna waga. W dodatku bardzo ładna. Prosta w użyciu i w utrzymaniu czystości.

- mówi jeden z użytkowników. 

Waga posiada czytelny i duży wyświetlacz LCD. Ma funkcję automatycznego włączania, tarowania, automatyczne zerowanie i wskaźnik przeciążenia. Obsługa jest prosta i całkowicie intuicyjna. Sprzęt włączamy jedynie poprzez naciśnięcie przycisku zasilania. 

Lidl rzucił mega przydatny gadżet za 19,90 zł. Nic, tylko brać

W zestawie znajdziemy obok wagi także baterię i instrukcję obsługi urządzenia. No i jeśli chodzi o wagę to mamy do wyboru, do koloru. Możemy wybrać spośród trzech wersji kolorystycznych. 

Waga cyfrowa z Lidla
Image
telepolis
Lidl promocje aktualne promocje lidla promocje lidl promocja w lidl promocja lidl Waga kuchenna
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl