Lidl rzucił mega przydatny gadżet za 19,90 zł. Nic, tylko brać
Nasza kuchnia to nasze królestwo. Okazuje się, że istnieje jeden sprzęt, który jest w stanie poprawić nasz komfort przygotowywania posiłków. W tym tygodniu Lidl rzucił ten rodzaj sprzętu naprawdę za małe pieniądze.
Uwaga — waga
Mowa o cyfrowej wadze kuchennej marki Silvercrest, która zważy składniki twoich potraw z dokładnością co do grama. Można na niej ważyć rzeczy do 5 kg. W dniach od 7 do 13 sierpnia waga ta pojawi się w sklepach stacjonarnych, zatem warto jej wypatrywać w pobliskich dyskontach. Ze względu na niską cenę - 19,90 zł sprzęt tego typu może rozchodzić się niczym świeże bułeczki. Dlatego lepiej nie odkładać planów zakupowych na ostatnią chwilę.
Posiłki skrojone na miarę
Ten konkretny model wagi cyfrowej poleca aż 96 procent klientów. Uważają oni wszyscy, że jest to sprzęt, który zdecydowanie warto posiadać w domu. Chwalą go nie tylko za cenę, ale za dokładność pomiarów oraz estetyczny wygląd. Wszyscy recenzujący zgadzają się też co do jednego — warto ją mieć w domu.
Dokładna waga. W dodatku bardzo ładna. Prosta w użyciu i w utrzymaniu czystości.
Waga posiada czytelny i duży wyświetlacz LCD. Ma funkcję automatycznego włączania, tarowania, automatyczne zerowanie i wskaźnik przeciążenia. Obsługa jest prosta i całkowicie intuicyjna. Sprzęt włączamy jedynie poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.
W zestawie znajdziemy obok wagi także baterię i instrukcję obsługi urządzenia. No i jeśli chodzi o wagę to mamy do wyboru, do koloru. Możemy wybrać spośród trzech wersji kolorystycznych.