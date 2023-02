GELID IceCap Pro to wyjątkowy układ chłodzenia dla SSD

Masz problem ze spadkami wydajności? Chcesz zapewnić swojemu SSD długie lata bezawaryjnej pracy? Pora zainwestować w porządny układ chłodzenia!

Najwydajniejsze nośniki półprzewodnikowe typu PCI Express 4.0 x4 oferują prędkości rzędu 7000 MB/s. A na horyzoncie są już SSD typu PCI Express 5.0 x5, które mają zaoferować nawet do 14 000 MB/s. Prawie wszystkie z nich mają jednak pewien problem - wysokie temperatury pod pełnym i długotrwałym obciążeniem.

GELID IceCap Pro wyposażono w wentylator 20 mm

Z tego powodu producenci zarówno SSD, jak i płyt głównych zaczęli dorzucać spore, metalowe radiatory. A co jeśli Twój nośnik nie posiada fabrycznego chłodzenia lub nie spełnia ono swojego zadania? Wtedy z pomocą przychodzą firmy trzecie. Jedną z nich jest znany i ceniony GELID.

GELID IceCap Pro to układ chłodzenia dla nośników półprzewodnikowych typu M.2 2280. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem; niklowanym, miedzianym ciepłowodem oraz 20-milimetrowym wentylatorem. Całość jest dość kompaktowa - ma wymiary 73 x 24 x 16,6 milimetrów i waży 56 gramów.

Dołączony wentylator to jednostka PWM, która rozkręca się do zawrotnych 12 000 obrotów na minutę. Producent deklaruje kulturę pracy na poziomie 18,2 dB(A) ale dość trudno w to uwierzyć. Tak czy siak temperatury kontrolera SSD powinny być znacznie niższe, wydajność większa, a żywotność dłuższa.

GELID IceCap Pro trafił już do sprzedaży. Sugerowana cena w Europie jest dość sensowna i wynosi 16 euro, czyli równowartość około 76 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Gelid

Źródło tekstu: oprac. własne