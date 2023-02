Corsair HS65 i HS55 to lekkie, bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Szukasz nowych słuchawek do grania w gry? Zależy Ci na wbudowanym mikrofonie i długiej pracy bezprzewodowej? Nie chcesz dużo wydawać? Corsair ma coś dla Ciebie!

Na świecie jest całe zatrzęsienie różnych typów graczy. Od prawdziwych maniaków-wyjadaczy, przez osoby siadające do komputera czy konsoli tylko w weekendy, aż po "coś po środku". Dodając do tego tytuły jednoosobowe i produkcje online oraz cały ogrom różnych gatunków gier otrzymujemy sporo grup.

Corsair HS55 i HS65 wyceniono na około 575 i 669 złotych

Jednak bez różnicy w co i jak grasz, do dobrej zabawy potrzeba odpowiedniego sprzętu. A tak się składa, że Corsair wypuścił nowe, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe dla graczy. Stawiają one na niską wagę, wygodną konstrukcję i długi czas pracy na baterii. Nie zapomniano też oczywiście o wzorowej jakości dźwięku.

Corsair HS65 i HS55 to pozornie bliźniaczo podobne zestawy słuchawkowe. Korzystają one z plastikowej konstrukcji z aluminiowym szkieletem. Nauszniki wykonano z ekoskóry, a w środku umieszczono gąbkę zapamiętującą kształt. Pałąk jest amortyzowany, tak by nie uwierał głowy nawet podczas długich sesji grania.

Mamy tutaj do czynienia z 50-milimetrowymi przetwornikami oraz wielokierunkowym mikrofonem. Wbudowany akumulator pozwala nawet na do 24 godzin pracy non-stop. Użytkownik ma do wyboru dwa typy łączności - klasyczny Blutetooth lub radiowo 2,4 GHz z mniejszymi opóźnieniami i z zasięgiem do 50 metrów.

Czym różnią się Corsair HS65 od HS55? Mowa o nieco innym designie nauszników (szczotkowane aluminium vs mesh) i różnicy w wadze - 288 vs 274 gramów. Corsair HS65 kuszą też technologią Sonaworks SoundID, która w prosty sposób pozwala na tworzenie dopasowanych do użytkownika profili EQ.

Opisywane słuchawki trafiły już do sprzedaży. Dostępne są w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Model Corsair HS55 wyceniono w Europie na 120, a Corsair HS65 na 140 euro. Czyli około 575 i 669 złotych.

Zobacz: Szykuje się przełom na rynku SSD. Wszystko dzięki litografii 7 nm

Zobacz: Tak wygląda NVIDIA GeForce RTX 4070

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: Corsair, oprac. własne