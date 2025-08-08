Groźna aplikacja robi Polakom długi. Tylko jedna reakcja jest OK

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed nowym zagrożeniem, które czyha zarówno na użytkowników Androida, jak i iOS. Tym razem niestety szkodliwe aplikacje trafiły do Sklepy Play oraz App Store.

Szkodliwe aplikacje w Google Play i App Store

Za aplikacje odpowiedzialny jest dostawca złośliwych technologii reklamowych, znany jako VexTrio Viper. Stworzyli oni kilka programów, które udało się opublikować w Google Play i App Store. Wszystkie podszywają się pod inne aplikacje lub udają funkcjonalność, której tak naprawdę nie oferują.

Na liście znajdują się między innymi aplikacje VPN, narzędzia do czyszczenia pamięci, monitorowania stanu urządzeń, blokery reklam, a nawet serwisy randkowe. Dokładna lista nie jest znana. Wiadomo natomiast, że były one publikowane przez takich deweloperów, jak: HolaCode, LocoMind, Hugmi, Klover Group oraz AlphaScale Media. Sprawdźcie, czy nie zainstalowaliście aplikacji któregoś z nich.

A co robią szkodliwe aplikacje? Przede wszystkim zmuszają użytkowników do zapisania się do drogich, a jednocześnie trudnych do anulowania subskrypcji. Co gorsze, często mają one fałszywie prezentowaną cenę, gdzie w rzeczywistości są dużo droższe. Dla przykładu zamiast 14,99 dolarów miesięcznie kosztują tyle, ale tygodniowo. Poza tym bombardują natrętnymi reklamami i zbierają dane osobowe, np. adresy e-mail.