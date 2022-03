MSI H670 Tomahawk WiFi DDR4. Wyższa półka w niższej cenie

MSI pokazało swoją nową płytę główną dla procesorów Intel Alder Lake-S. Kusi ona mocną i chłodzoną sekcją zasilania, wbudowaną łącznością bezprzewodową oraz wieloma portami USB - chociaż sporo z nich w archaicznym standardzie.

Złożenie zestawu komputerowego nie należy obecnie do zadań łatwych. Ceny podzespołów są wysokie, a dostępność pewnych elementów - karty graficzne, pamięci DDR5 - pozostawia wiele do życzenia. Powodów jest wiele, np. pandemia COVID-19, sytuacja na rynku półprzewodników czy drogi transport morski.

Nowa płyta główna MSI oferuje mocną sekcję zasilania

Producenci zdając sobie z tego sprawę próbują zaoferować konsumentom podzespoły w każdym segmencie cenowym, tak aby każdy znalazł coś idealnego do swoich potrzeb i budżetu. Dzisiaj skupimy się na ofercie tajwańskiej firmy MSI, a dokładniej platformie dla procesorów Intel Alder Lake-S.

MSI H670 Tomahawk WiFi DDR4 to płyta główna w formacie ATX wyposażona w gniazdo LGA 1700 oraz chipset Intel H670. Jest to drugi z najwyższych układów dla rodziny Alder Lake-S. Mamy tutaj do czynienia z 6-warstwowym laminatem oraz chłodzoną, 16-fazową sekcją zasilania w układzie 14+1+1.

Na czarnym PCB znajdziemy cztery sloty dla pamięci RAM typu DDR4 o maksymalnym taktowaniu do 4800 MHz i pojemności do 128 GB; trzy złącza PCI Express x16 z czego jedno wzmocnione i w standardzie PCIe 5.0; jedno PCI Express 3.0 x1; sześć portów SATA III oraz trzy złącza M.2 dla SSD NVMe PCIe4.0 x4.

Zastosowany kodek dźwiękowy to leciwy już Realtek ALC897, kontroler sieciowy to 2,5-gigabitowy Intel I225V oraz dodatkowo karta Intel WiFi-6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) oferująca również Bluetooth 5.2.

Panel I/O w tajwańskiej płycie gości jedno PS/2 typu combo, po jednym DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.1, sześć USB 2.0, jedno USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C, złącza audio i wyprowadzenia anten.

MSI H670 Tomahawk WiFi DDR4 lada moment ma trafić do sklepów. Sugerowana cena w Polsce nie została zdradzona. Brytyjskie sklepy mają ją już jednak w ofercie w cenie 199 funtów, czyli około 1145 złotych. Na pierwszy rzut oka to sporo, ale topowe płyty główne kosztują obecnie po 2-3 tysiące złotych.

Zobacz: To koniec tanich pamięci DDR4? Intel ma parcie na standard DDR5

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na marzec 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: MSI, oprac. własne