To koniec tanich pamięci DDR4? Intel ma parcie na standard DDR5

Planowałeś kupno procesora Intel Raptor Lake? Nie w smak Ci wysokie ceny pamięci RAM DDR5 i wolisz nadal używać modułów RAM DDR4? Nie mamy dobrych wieści. Intel naciska na partnerów płyt głównych by jak najbardziej to utrudnić.

Konsumenckie procesory Intel Alder Lake-S debiutowały w listopadzie ubiegłego roku. Wpierw premierę miały najwydajniejsze, odblokowane jednostki, a w styczniu doczekaliśmy się słabszych i tańszych modeli. 12. generacja przyniosła sporo nowości - litografia 10 nm, architektura big.LITTLE łącząca dwa rodzaje rdzeni czy wreszcie obsługa interfejsu PCI Express 5.0 oraz najnowszego standardu pamięci DDR5.

Producenci nie są podobno zbyt zadowoleni z prośby Intela

Na szczęście dla posiadaczy starszych modułów RAM lub po prostu osób chcących nieco oszczędzić procesory Intel Alder Lake-S obsługują zarówno DDR5, jak i DDR4. Podobnie sprawa ma wyglądać z mającą się w tym roku pojawić 13. generacją, czyli rodziną Intel Raptor Lake-S. Na rynku jednak może zabraknąć platform, które będą obsługiwać starsze i wolniejsze, ale dużo tańsze moduły DDR4.

Zagraniczna redakcja TechPowerUP powołując się na własne źródła twierdzi, że Intel naciska na producentów płyt głównych. Chodzi o platformy z chipsetami z serii 700 dla procesorów Raptor Lake. Amerykanom zależy na popularyzacji pamięci RAM DDR5, a więc proszą by ograniczyć liczbę płyt z gniazdami DDR4.

W przypadku płyt głównych dla obecnej generacji większość modeli w sklepach to propozycje pod starszy typ pamięci. Powód? Niska dostępność i szalenie wysokie ceny za moduły DDR5. Te same pojemności kosztują często kilkaset złotych więcej. Nie przekłada się to na taki sam skok wydajności.

Nasze źródła w branży nie chcą komentować tej informacji, ale wymijająco twierdzą, że ważna jest dla nich "dostępność produktów dla wszystkich konsumentów". Ma to oznaczać, że tańsze płyty główne nadal będą dysponowały bankami dla modułów RAM typu DDR4. Większy nacisk na DDR5 postawiony zostanie w high-endzie, gdzie dominuje oczywiście chipset Zx90 dedykowany entuzjastom i podkręcaniu (OC).

Czego jeszcze należy spodziewać się po premierze procesorów Intel Raptor Lake-S i platform pod nie? Wzrośnie oficjalna obsługa taktowań DDR5 z 4800 do 5600 MHz; procesory powinny mieć wyższe zegary; konsumenci dostaną więcej linii PCI Express 4.0 w zamian za wolniejsze PCI Express 3.0 oraz więcej USB 3.2 Gen 2x2. Premiera 13. generacji nastąpi jeszcze w tym roku, jak zwykle w czwartym kwartale.

