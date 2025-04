MOVA pokazuje przyszłość. Wielka premiera w Polsce

Flagowe roboty sprzątające z serii V50 Ultra

Odkurzacz HOOVER H-Energy 700 HE721PAF 011 + Szczotka All Floor Master 3w1

Roboty P50 Ultra i P50 Pro Ultra

Seria P50, w tym modele P50 Ultra i P50 Pro Ultra, przynosi kolejną rewolucję w sprzątaniu. Kluczową technologią jest SideReach, która umożliwia dokładne czyszczenie rogów i krawędzi . Z imponującą siłą ssania 19 000 Pa i inteligentnym systemem wykrywania zabrudzeń (Omni-Dirt Detection), robot automatycznie dostosowuje strategię czyszczenia do rodzaju powierzchni i zabrudzeń. Ułatwieniem podczas sprzątania jest także system automatycznej pielęgnacji z gorącym myciem mopów w temperaturze 75°C czy funkcja zdejmowania mopów przy czyszczeniu dywanów (model P50 Pro Ultra).

MOVA Z50 Ultra, czyli mopowanie i odkurzanie na mokro

Kolejny robot MOVA, model Z50 Ultra, wprowadza technologię HydroSync z rolkowym mopem, który samodzielnie się czyści przy użyciu ciepłej wody . Zaawansowany system wykrywania AI Triple-Intelligence dostosowuje parametry czyszczenia do różnych powierzchni i zabrudzeń. Z mocą ssania 19 000 Pa robot skutecznie zbiera włosy, kurz i 99,5% większych cząstek.

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży od 24 kwietnia w promocyjnej cenie 4099 zł (zamiast regularnej ceny 5099 zł), co oznacza rabat 20% ważny do 8 maja.

Odkurzacz MOVA X4 Pro

Odkurzacz MOVA X4 Pro, którego premiera miała miejsce tego samego dnia, wprowadza technologię SpotHeat . System wykorzystuje gorącą wodę o temperaturze 80°C do skutecznego usuwania najbardziej uporczywych plam. Dysponując siłą ssania 20 000 Pa odkurzacz poradzi sobie z każdym rodzajem zabrudzeń. Urządzenie wyróżnia się również możliwością płaskiego położenia (180° Lie-Flat), umożliwiając dotarcie pod niskie meble, oraz innowacyjną stacją dokującą typu Push-In, która automatycznie myje szczotkę gorącą wodą o temperaturze 100°C. Model X4 Pro jest już dostępny w sprzedaży, a do 8 maja 2025 r. obowiązuje promocja -23%.

MOVA: odkurzacze pionowe

Na wydarzeniu zaprezentowano również nowe odkurzacze pionowe, w tym model S2 Detect, oferujący mocne ssanie 150 AW i imponujący czas pracy do 70 minut. Łatwe składanie do przechowywania, zintegrowane odkurzanie i mopowanie oraz system zapobiegający plątaniu się włosów to kluczowe cechy tego modelu.