Motorola Edge 70 Pro już jest. Zobacz, czy warto czekać na polską premierę

Motorola Edge 70 Pro pojawiała się już w licznych zapowiedziach producenta, a dziś doczekała się premiery. Na początek telefon wkracza do Indii, ale wkrótce powinien ruszyć w podróż dookoła świata i być może zawita też do Polski. Czy warto na niego czekać?

Motorola Edge 70 Pro, czyli jeszcze jeden średniak

Model Edge 70 Pro otrzymał ekran pOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 1,5K (2772 × 1272), częstotliwości odświeżania 144 Hz i szczytowej jasności 5200 nitów. Front chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 8500 Extreme, wspierany przez do 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.1.

Zestaw aparatów składa się z dwóch tylnych jednostek 50 Mpix. Główny sensor to Sony Lytia 710 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), któremu pomaga aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (autofokus i tryb makro) oraz czujnik multispektralny. Z przodu znalazł się aparat selfie 50 Mpix z autofokusem.

Energię do pracy Edge 70 Pro dostarcza solidny akumulator o pojemności 6500 mAh wykonany w technologii krzemowo-węglowej, ładowany przewodowo z mocą 90 W. Telefon obsługuje też odwrotne ładowanie przewodowe 5 W. Całość działa pod kontrolą Androida 16, a Motorola zapewnia 3 lata aktualizacji systemu i 5 lat łatek bezpieczeństwa.

Urządzenie uzyskało certyfikaty IP68/IP69 oraz MIL-STD-810H. Smartfon ma 6,99 mm lub 7,29 mm grubości w zależności od wykończenia. Waga to odpowiednio 183 i 190 g. Do wyboru są trzy barwy z palety Pantone: Lily White, Titan i Tea.

Motorola Edge 70 Pro dostępna będzie w Indiach od 29 kwietnia. Cena wariantu 8/256 GB wynosi 38 999 rupii (ok. 1600 zł), natomiast za model 12/256 GB trzeba zapłacić 41 999 rupii (ok. 1620 zł). Polskie ceny mogą sięgnąć wyższego pułapu około 2 tys. zł.