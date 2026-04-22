Sprzedawał dane Chińczykom. Teraz spędzi 7 lat w więzieniu

Szpiegostwo przemysłowe nie popłaca. Chociaż Państwo Środka kusi sporymi pieniędzmi i wysokimi stanowiskami, to kary po przyłapaniu są dotkliwe.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:07
Sprzedawał dane Chińczykom. Teraz spędzi 7 lat w więzieniu

Południowokoreański sąd wydał wyrok w głośnej sprawie szpiegostwa przemysłowego, która uderza w Samsunga i sektor pamięci. Jeden z byłych pracowników firmy, 56-letni Jeon, został skazany na 7 lat więzienia za naruszenie przepisów o ochronie technologii. Według ustaleń sądu miał on przekazać chińskiemu producentowi CXMT szczegółowe informacje dotyczące procesu wytwarzania nowoczesnych kości DRAM.

Koreańczyk miał zarobić na tym równowartość 7,1 miliona złotych

Sprawa jest wyjątkowo poważna, bo sąd uznał, że dane dotyczyły technologii o strategicznym znaczeniu dla państwa. W uzasadnieniu podkreślono, że wyciek mógł narazić Koreę Południową na straty liczone nawet w bilionach wonów. Kluczowy problem polegał na tym, że chińska firma miała dzięki temu znacząco przyspieszyć rozwój układów HBM2.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM PATRIOT Viper Steel 16GB 3200MHz
Pamięć RAM PATRIOT Viper Steel 16GB 3200MHz
0 zł
1049 zł - najniższa cena
Kup teraz 1049 zł
Pamięć RAM PNY Performance MN8GSD42666-SB 8GB (1x8GB) DDR4 2666MT/s CL19
Pamięć RAM PNY Performance MN8GSD42666-SB 8GB (1x8GB) DDR4 2666MT/s CL19
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Pamięć RAM GOODRAM GR5600D564L46S 16GB (1x16GB) DDR5 5600MT/s CL46
Pamięć RAM GOODRAM GR5600D564L46S 16GB (1x16GB) DDR5 5600MT/s CL46
-130 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 769 zł
Samsung przez 5 lat miał wydać na rozwój DRAM 1,6 biliona wonów, czyli około 3,9 miliarda złotych. W tym samym okresie Jeon opuścił czebola i związał się z CXMT. Efekty były widoczne bardzo szybko - jeszcze w 2022 roku Chiny produkowały pamięci w procesie 17 nm, a już rok później przeskoczyły do klasy 10 nm, co w realiach ograniczonego dostępu do najbardziej zaawansowanych narzędzi litograficznych jest praktycznie nierealne.

Według śledczych Jeon miał otrzymać za przekazane informacje 2,9 miliarda wonów, czyli równowartość około 7,1 miliona złotych, a także opcje na akcje CXMT i dodatkowe korzyści zapisane w tajnym kontrakcie. Co ciekawe, sąd wskazał też na okoliczność łagodzącą. Były nią niskie zarobki oskarżonego w Samsungu w czasie popełnienia przestępstwa. 

Nie zmieniło to jednak ogólnej oceny czynu, który wpisuje się w coraz ostrzejszą rywalizację o rynek pamięci. Sprawa nabiera dodatkowego znaczenia również dlatego, że chińscy producenci coraz śmielej pojawiają się w rozmowach o globalnych dostawach DRAM. Skorzystanie z usług CXMT czy YMTC poważnie rozważają już m.in takie firmy jak Apple, HP i ASUS.

GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30
Źródła zdjęć: CXMT
Źródła tekstu: Reuters, Tom's Hardware, oprac. własne