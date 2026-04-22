Nowość od AMD trafiła do Polski. Cena zabójcza, dostępność niewielka
Tego układu łatwo i tanio nie kupicie. Trafił do zaledwie garstki sklepów, a u reszty sprzedawców próżno go szukać. I wbrew pozorom to... dobrze.
To właśnie dzisiaj do sklepów trafił AMD Ryzen 9 9950X3D2, czyli flagowy procesor wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki z taktowaniem do 5,6 GHz. Jego największą zaletą jest jednak większa pamięć 3D V-Cache. Niestety, pierwsze recenzje mówią wprost - to niewypał. Układ oferuje minimalny wzrost wydajności przy dużo większym poborze mocy i temperaturach.
Problemem okazują się opóźnienia między CCD
O ile w programach syntetycznych (m.in. 3DMark, Cinebench) można zaobserwować o 5-15% lepsze wyniki względem "zwykłego" modelu Ryzen 9 9950X3D, tak w realnych aplikacjach spada to do 3-4%, a w grach mówimy o wartościach na poziomie błędu pomiarowego (1-3 FPS).
Sytuacji nie ratuje też wysoka cena, która w Polsce ustalona została na 3989 złotych. Jakby tego było mało, CPU dostępny jest tylko w dwóch sklepach - morele, x-kom. Inni duzi sprzedawcy, tacy jak Komputronik, Media Expert, Sferis czy polski Amazon w momencie pisania publikacji nadal go nie oferują.
Czy jest za czym płakać? Raczej nie. MSRP jest absurdalne, bo za znacznie mniej można kupić procesory oferujące niemalże identyczną wydajność w grach i programach. Mowa oczywiście o AMD Ryzen 7 9800X3D oraz Intel Core Ultra 7 270K Plus. Opisywany układ to propozycja dla nikogo.