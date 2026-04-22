Nowość od AMD trafiła do Polski. Cena zabójcza, dostępność niewielka

To właśnie dzisiaj do sklepów trafił AMD Ryzen 9 9950X3D2, czyli flagowy procesor wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki z taktowaniem do 5,6 GHz. Jego największą zaletą jest jednak większa pamięć 3D V-Cache. Niestety, pierwsze recenzje mówią wprost - to niewypał. Układ oferuje minimalny wzrost wydajności przy dużo większym poborze mocy i temperaturach.

Problemem okazują się opóźnienia między CCD

O ile w programach syntetycznych (m.in. 3DMark, Cinebench) można zaobserwować o 5-15% lepsze wyniki względem "zwykłego" modelu Ryzen 9 9950X3D, tak w realnych aplikacjach spada to do 3-4%, a w grach mówimy o wartościach na poziomie błędu pomiarowego (1-3 FPS).

Sytuacji nie ratuje też wysoka cena, która w Polsce ustalona została na 3989 złotych. Jakby tego było mało, CPU dostępny jest tylko w dwóch sklepach - morele, x-kom. Inni duzi sprzedawcy, tacy jak Komputronik, Media Expert, Sferis czy polski Amazon w momencie pisania publikacji nadal go nie oferują.