Nowe Motorole debiutują w Polsce. W promocji na start odzyskasz nawet 1000 zł

Seria RAZR 60 – legendarne „klapki” w najdoskonalszej odsłonie

Najnowsza generacja rodziny RAZR to, według producenta, najbardziej dopracowane składane smartfony w historii marki . Motorola postawiła na wzmocniony tytanem zawias , który jest o 35% solidniejszy i trwalszy od poprzednika, a przy tym nadaje złożonemu urządzeniu smuklejszy profil. Zarówno flagowy RAZR 60 ultra , jak i jego brat RAZR 60 , mogą pochwalić się klasą odporności IP48 , co oznacza ochronę nie tylko przed wodą, ale i przed kurzem. Kompaktowe rozmiary sprawiają, że zmieszczą się w każdej kieszeni, a dołączone do zestawu etui umożliwia noszenie ich na przykład na pasku.

Seria Edge 60 – styl, wytrzymałość i funkcjonalność na wysokim poziomie

Wyświetlacze to wysokiej klasy panele pOLED 6,67 cala 120 Hz o imponującej jasności do 4500 nitów. Dzięki charakterystycznie zakrzywionej konstrukcji, ramki są praktycznie niewidoczne, co czyni telefony bardzo poręcznymi. Zestaw aparatów w obu modelach to uniwersalne trio: 50 Mpix (główny) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 10 Mpix (teleobiektyw), uzupełnione o przedni aparat 50 Mpix. Matryca Sony LYTIA 700C i OIS zapewniają ostre, żywe zdjęcia, wspierane przez algorytmy Moto Ai.