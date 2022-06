Philips przygotował 27-calowe monitory dla wymagających graczy

Potrzebujesz monitora z dużą rozdzielczością, niskim czasem reakcji oraz wysoką częstotliwością odświeżania? Nie musisz już szukać! Wystarczy sięgnąć do oferty Philipsa, który zapowiedział dwie nowe, 27-calowe propozycje.

Grać czy pracować można przy wykorzystaniu najtańszego lub najstarszego zestawu peryferiów komputerowych. Jednak często nie będzie to ani komfortowe, ani efektywne. Nic więc dziwnego, że na rynku jest całe zatrzęsienie firm oferujących myszki, klawiatury, mikrofony, słuchawki, głośniki czy monitory.

Nowe monitory Philipsa stawiają na matryce Nano IPS

Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych grup produktowych. Znany gigant w postaci Philipsa przygotował bowiem nowe propozycje skierowane do graczy. Mowa jednak o zapalonych entuzjastach, co potwierdza zarówno topowa specyfikacja, jak i dość wysokie sugerowane ceny.

Philips 27M1F5800 to 27-calowy monitor z matrycą Nano IPS i podświetleniem W-LED. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 4K UHD, czyli 3840 x 2160 pikseli, przy częstotliwości odświeżania do 144 Hz i czasie reakcji 1 milisekundy. Kontrast to 1000:1, zaś maksymalna typowa jasność wynosi do 450 cd/m².

Philips 27M1F5500P to również 27-calowa propozycja korzystająca z technologii Nano IPS i W-LED. Skierowana jest ona jednak do osób stawiających na nieco niższą rozdzielczość, a wyższą częstotliwość odświeżania. Mowa więc o QHD, czyli 2560 x 1440 pikselach, przy maksymalnie 240 Hz. Czas reakcji, kontrast oraz maksymalna typowa jasność pozostają bez zmian.

Oba monitory oferują zatrzęsienie dodatków, w tym między innymi obsługę technologii AMD FreeSync Premium Pro, funkcję Picture by Picture i spełniają standardy Vesa DisplayHDR 600. Nie zabrakło też regulacji wysokości oraz pochylenia ekranu, łącznie z funkcją Pivot.

Panel złącz wideo na pierwszy rzut oka jest podobny - dwa HDMI i dwa DisplayPort 1.4a. Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach. Philips 27M1F5800 to nowsze HDMI 2.1, zaś Philips 27M1F5500P dysponuje starszym HDMI 2.0. Prócz tego zasilacz w pierwszym monitorze jest wewnętrzny, w drugim zaś zewnętrzny.

Oba opisywane monitory pojawią się w polskich sklepach jeszcze w tym miesiącu. Sugerowane ceny na naszym rynku ustalono na 3569 złotych za Philips 27M1F5500P i 3799 złotych za Philips 27M1F5800.

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: Philips, oprac. własne,