Chiny stworzyły własne karty graficzne. Wydajność? Żałosna!

Chińczycy rosną w sile? Po własnych procesorach przyszła pora na karty graficzne. Czy AMD lub NVIDIA mają się czego bać? A może to tylko kolejny niewypał?

W przypadku konsumenckich kart graficznych mamy zasadniczo tylko dwie firmy, obie pochodzące z USA. Mowa oczywiście o NVIDII oraz AMD, gdzie to pierwsza z wymienionych ma większość udziałów w rynku. Niedługo to się jednak ma zmienić, znowu z pomocą Amerykanów, i do gry wejdzie trzeci podmiot, czyli Intel.

Mowa o wydajności na poziomie iGPU AMD z 2011 roku

Firmy takie jak ASUS, MSI, GIGABYTE, EVGA i inni wykorzystują tylko gotowe rdzenie AMD lub NVIDII, na bazie których budują swoje autorskie wersje. Czemu AMD, NVIDIA (czy wkrótce Intel) nie mają większej konkurencji? Cóż, próg wejścia w ten rynek jest bardzo wysoki. Zarówno jeśli chodzi o specjalistów, jak i budżet.

Chińczycy jednak najwyraźniej postanowili podjąć rękawicę. W bazie wyników programu Geekbench pojawił się ciekawy wpis obejmujący zarówno chiński procesor, jak i zewnętrzną kartę graficzną. Mowa o 8-rdzeniowym i 8-wątkowym ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A sparowanym z 8 GB pamięci RAM DDR4.

Uwagę jednak przykuwa pozycja z tajemniczą kartą graficzną, czyli Glenfly Arise 1020, która dysponuje 24 jednostkami CU i 2 GB pamięci VRAM. Maksymalne taktowanie rdzenia wynosiło podobno 608 MHz.

Niestety wydajność w teście OpenCL jest poniżej jakiejkolwiek krytyki, mowa o 579 punktach. Dla porównania taki GeForce GTX 1650 uzyskuje tutaj 38 000 punktów, zaś RTX 3070 to około 135 000 punktów. Zbliżone wyniki notują tylko AMD Radeon HD 6480G czy Radeon HD 6410D, czyli... układy zintegrowane z 2011 roku! Chińskie rozwiązanie jest o 20x wolniejsze niż zintegrowany układ AMD Radeon Vega 11.

Oczywiście od czegoś trzeba zacząć, a sam test mógł być wykonany na wczesnej wersji inżynieryjnej GPU czy niezoptymalizowanych jeszcze sterownikach. Co więcej to może być np. najniższy model z szykowanej przez Chińczyków serii. Tak czy siak kolosalne różnicy w finalnym produkcie nie należy się spodziewać.

Tym samym ani AMD, ani NVIDIA nie mają się czego bać. Nawet Intel, który będzie na start oferował słabsze karty graficzne nie musi czuć się zagrożony. Glenfly Arise 1020 będzie prawdopodobnie rozwiązaniem na rynek wewnętrzny, zwykłym "wyświetlaczem pulpitu" i trafi do komputerów w chińskich urzędach i firmach.

